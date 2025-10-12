Israelul ordonă distrugerea tunelurilor Hamas după eliberarea ostaticilor

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a dat duminică ordin armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după ce ostaticii au fost eliberați din enclava palestiniană.

Pe pagina sa de X, Israel Katz a precizat că „marea provocare” pentru Israel după eliberarea ostaticilor este distrugerea tunelurilor Hamas din Fâșia Gaza și a mai spus că a cerut forțelor armate „să se pregătească pentru îndeplinirea misiunii”.

האתגר הגדול של ישראל לאחר שלב החזרת החטופים יהיה הריסת כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה באופן ישיר ע”י צה”ל ובאמצעות המנגנון הבינלאומי שיוקם בהובלת ופיקוח ארה”ב. זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו. הנחיתי את צה”ל להיערך לביצוע המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 12, 2025

„Acesta este principalul sens al implementării principiului convenit de demilitarizare a Gazei și dezarmare a Hamas”, a spus Israel Katz.

Ministrul Apărării a mai spus că operațiunea se va realiza „prin mecanismul internațional care va fi stabilit sub conducerea și supervizarea Statelor Unite”.

Coordonatorul israelian pentru situația ostaticilor, Gal Hirsch, a anunțat familiile că procesul de eliberare a celor 48 de ostatici rămași în Gaza, dintre care se crede că 20 mai sunt în viață, va începe luni dimineață.