Israel vizează distrugerea tunelurilor Hamas după eliberarea ostaticilor, ca parte a demilitarizării Gazei.
Israelul ordonă distrugerea tunelurilor Hamas după eliberarea ostaticilor
Nițu Maria
12 oct. 2025, 11:22, Social

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a dat duminică ordin armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după ce ostaticii au fost eliberați din enclava palestiniană.

Pe pagina sa de X, Israel Katz a precizat că „marea provocare” pentru Israel după eliberarea ostaticilor este distrugerea tunelurilor Hamas din Fâșia Gaza și a mai spus că a cerut forțelor armate „să se pregătească pentru îndeplinirea misiunii”.

„Acesta este principalul sens al implementării principiului convenit de demilitarizare a Gazei și dezarmare a Hamas”, a spus Israel Katz.

Ministrul Apărării a mai spus că operațiunea se va realiza „prin mecanismul internațional care va fi stabilit sub conducerea și supervizarea Statelor Unite”.

Coordonatorul israelian pentru situația ostaticilor, Gal Hirsch, a anunțat familiile că procesul de eliberare a celor 48 de ostatici rămași în Gaza, dintre care se crede că 20 mai sunt în viață, va începe luni dimineață.