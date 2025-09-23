MAE: Grevă în sectorul transportului aerian în Italia

În acest context, MAE arată că sunt posibile perturbări majore privind circulația aeriană cu posibile anulări de ultim moment sau întârzieri ale zborurilor, indiferent de rută. Sunt asigurate zborurile naționale către insulele din Italia, respectiv cele intercontinentale deja programate.

De asemenea, în intervalele orare 07:00-10:00 respectiv 18:00-21:00, zborurile programate ar trebui să fie operate conform programărilor.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor precum și cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.