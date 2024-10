Milionarul Adrian Marţian şi copiii lui sunt în custodia Poliţiei din Nis, Serbia

Poliţia Română anunţă joi finalizarea operaţiunilor de localizare şi depistare a lui Adrian Marţian şi a celor trei copii ai săi, dispăruţi de luni: Rania Adriana Marţian, Antonio Adrian Marţian şi Raisa Antonia Marţian. Aceştia au fost găsiţi în Serbia, pe baza cooperării poliţieneşti internaţionale.

Milionarul român şi cei trei copii se află acum în custodia autorităţilor poliţieneşti din Serbia, localitatea Nis.

„Pe baza precizărilor făcute de către ministrul sârb de interne, ministrului român al afacerilor interne, în cadrul convorbirii telefonice avute astăzi 17.10.2024, iniţiate de partea română, menţionăm faptul că, la acest moment, cei trei minori sunt în afara oricărui pericol. Poliţia Română continuă activităţile specifice, în cadrul dosarului penal, sub coordonarea procurorului de caz”, transmite Poliţia Română.

De fapt, Marţian a dat joi publicităţii imagini în care apare cu cei trei copii, cel mai probabil în maşină.

„Astăzi, 17 octombrie 2024, am ajuns la tati după atâta timp (...). Ne-am tot plimbat din loc în loc. (...) Atâta ştim că am ajuns la o mare”, spun copiii lui Adrian Marţian în video. Ei spun că cei cu care au fost „s-au comportat frumos, erau disperaţi, tot vorbeau altă limbă. Noi nu am dormit deloc că te-am aşteptat pe tine. Am crezut că nu o să te mai vedem niciodată”, mai spun copiii.

Cei trei copii de 11, 9 şi 7 ani, fraţi, erau supravegheaţi de o bonă când au fost daţi dispăruţi în satul Sântandrei, judeţul Hunedoara.