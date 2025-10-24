Milionarul sucevean Ioan Pavel, victima accidentului aviatic de la Băcani, plănuia să construiască blocuri de 25 de etaje în Suceava

Ioan Pavel era patronul lanțului Daily Coffee din Suceava și cel care a cumpărat fostul combinat de vin „Vinia” Iași. Deținea spații comerciale în mai multe orașe din România și era proprietarul a cel puțin șapte firme. Pentru el, Vasluiul era un loc special, întrucât locuise o perioadă în județ, iar în prezent venea aici periodic, la proprietatea sa, notează publicația locală Vremea Nouă.

Acesta derula proiecte ambițioase, inclusiv în sectorul imobiliar. La Suceava, intenționa să ridice blocuri cu până la 25 de etaje, un plan deja aprobat de Consiliul Local. Proiectul, considerat unul îndrăzneț pentru oraș, urma să fie implementat prin compania sa, Daily Group SRL, și prevedea construirea unor clădiri rezidențiale cu o înălțime maximă de 115 metri.

Accidentul care i-a curmat viața s-a produs în jurul orei 09:40. Potrivit autorităților, ceața densă din zonă ar putea fi o cauză a prăbușirii, întrucât omul de afaceri obișnuia să aterizeze în curtea betonată a fermei, care avea o lungime suficientă pentru aparatul său de zbor.

Echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui a constatat decesul pilotului, iar polițiștii și jandarmii au delimitat zona pentru a permite desfășurarea anchetei.

Ioan Pavel venea frecvent la Băcani cu avionul său și era așteptat și în dimineața tragediei de către angajații de la ferma viticolă.