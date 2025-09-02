Ministrul Energiei: Voucherele vor acoperi 60-70% din creșterea facturilor la energie electrică. Ce categorie de persoane vulnerabile va beneficia de acestea

„Deja avem trei oferte care sunt sub prețul plafonat. Și încă un detaliu extrem de important pentru care vreau să le mulțumesc atât operatorilor privați de această dată, din segmentul de furnizare, cât și colegilor de la Ministerul Muncii și celor de la STS, faptul că, în prima săptămână, după preluarea mandatului, știind că la 1 iulie va fi eliminată schema de plafonare a prețului la energia electrică și automat, pentru foarte mulți consumatori care aveau prețul plafonat la 0,68 lei per kWh, să aibă o creștere foarte mare a prețului, am instituit acea schemă de ajutor, prin care persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi acel voucher în valoare de 50 lei, platforma informatică a fost livrată la timp, operatorii de furnizare au venit cu actualizări în propriile sisteme informatice, cu acel cod de bară pe fiecare factură, pentru a putea face operațional acest sistem”, spune într-o conferință de presă Bogdan Ivan.

El subliniază că Ministerul Muncii, împreună Poșta Română, operaționalizează sistemul

Astfel cardurile for fi trimise în cursul lunii septembrie.

„Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturile 60-70 de lei în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creștere la aproximativ 130-140 de lei, cei 50 de lei acordați prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creștere pentru consumatorii cu venituri mici. Deci, depinde foarte mult de data la care s-au înscris în platforma informatică, atât beneficiarii cât și dacă cei de la primărie sau de la Poșta, i-au înscris în platforma informatică. În momentul de față acest contract este gestionat de către Ministerul Muncii și Poșta Română. Știu că ei lucrează aplicat, nu vreau să sune a fugă de răspundere, dar ceea ce a trebuit să facem, să instituim această schemă, să pregătim aplicația informatică, să avem legătură cu operatorii care să își actualizeze sistemele informatice pentru acest mecanism am făcut deja. Acum am toată încrederea în colegii mei de la Ministerul Muncii că știu ce au de făcut și că vor trimite la timp aceste vouchere pentru ca oamenii să-și poată pătiri la timp facturile, fără penalități”, încheie Ivan.