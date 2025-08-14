Ministrul Transporturilor: Finalizarea Secțiunii 4 a drumului Tigveni–Curtea de Argeș va fluidiza semnificativ traficul

„Activitate intensă pe șantierul Secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș)”, afirmă Ciprian Șerban.

Ministrul Transporturilor precizează că peste 620 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje lucrează pe cei 9,86 km ai acestei secțiuni, în special la căile de rulare și instalațiile electrice din interiorul celor două galerii ale tunelului Momaia, terasamente, suprastructurile podurilor, pasajelor și viaductelor de pe traseu și amenajarea nodului rutier care va permite accesul în DJ678A.

„Constructorul austriac (Porr) se apropie de un stadiu fizic de 77% pe această secțiune construită prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, încheie Șerban.