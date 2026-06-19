Miruță spune că banii din SAFE pentru construirea drumurilor se duc majoritar spre firme românești

Potrivit lui Miruță, este vorba despre 9 tronsoane de autostradă finanțate prin SAFE, dintre care 6 au contractele deja semnate.

Potrivit lui Miruță, în 30 mai au rămas trei contracte nesemnate din cauza unor contestații la CNSC. Între timp, două dintre ele au fost rezolvate, iar în aceste zile România se află în discuții pentru încheierea acordului cu Ucraina și Moldova.

Motivul încheierii acordului este acela că două dintre tronsoane reprezintă capetele de drumuri dintre Ucraina și dinspre Republica Moldova și este nevoie de încheierea unui acord cu aceste țări.

Miruță a clarificat și o dezinformare care circulă în spațiul public, aceea mai precis că banii prin SAFE, nu doar din Apărare, ci și din Transporturi, ajung spre alte țări, mai precis spre firme din Ucraina.

„Este o minciună și este o intoxicare, nu știu neapărat cu ce scop dar pot bănui. Am verificat care sunt companiile care au câștigat construirea celor nouă loturi de autostradă și șapte din nouă companii sunt românești”, a declarat Miruță, în calitate de ministru al Transporturilor.

Potrivit lui Miruță, celelalte două companii sunt una spaniolă și una italiană.

Este vorba doar despre un acord de subcontractare încheiat de o firmă privată

În calitate de ministru al Transporturilor, Radu Miruță a precizat că pentru trei dintre tronsoanele câștigate de o firmă românească cu sediul în Bistrița, acea firmă a făcut acord de subcontractare și pentru o parte din cele trei lucrări cu o firmă din Ucraina.

„Dar ministerul a încheiat contract cu firmă din România pe o procedură competitivă pe licitație cu cel mai mic preț”, a declarat Miruță.

Miruță a reiterat că 7 din 9 firme sunt românești, iar ponderea banilor din SAFE ce se derulează cu firme românești, crește.

„Șapte din nouă firme sunt românești și ponderea banilor din safe care se derulează cu firme românești, față de 60% la apărare, crește astăzi aducând în această pondere și banii cheltuiți pe zona de infrastructură rutieră”, a conchis Miruță.