Prima pagină » Social » Mureș: O femeie a fost ucisă de soțul ei. Bărbatul a fost reținut de poliție

O femeie în vârstă de 48 de ani a fost ucisă în după-amiaza zilei de marți, în localitatea Neaua din județul Mureș, după ce a fost atacată cu un cuțit de soțul său. Bărbatul a fost reținut de autorități.
Mureș: O femeie a fost ucisă de soțul ei. Bărbatul a fost reținut de poliție
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 mart. 2026, 08:16, Social

Incidentul a avut loc marți după amiază, când polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la agresiune. 

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, și-ar fi atacat soția cu un cuțit, lovind-o de mai multe ori. În urma rănilor suferite, femeia de 48 de ani a decedat.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, care au demarat cercetările. 

„Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat și condus la sediul poliției, pentru luarea măsurilor care se impun. La acest moment, cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș”, se mai arată în informarea emisă de IPJ Mureș. 

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Buna Vestire 2026! Superstiții de care trebuie să țină cont românii pe 25 martie. Le va merge bine tot anul
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor