Mureș: O femeie a fost ucisă de soțul ei. Bărbatul a fost reținut de poliție

Incidentul a avut loc marți după amiază, când polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la agresiune.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, și-ar fi atacat soția cu un cuțit, lovind-o de mai multe ori. În urma rănilor suferite, femeia de 48 de ani a decedat.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, care au demarat cercetările.

„Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat și condus la sediul poliției, pentru luarea măsurilor care se impun. La acest moment, cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș”, se mai arată în informarea emisă de IPJ Mureș.