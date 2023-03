NASA: Secetele şi inundaţiile extreme vor deveni mai frecvente şi mai intense din cauza încălzirii globale

În studiul publicat luni în revista Nature Water, doi oameni de ştiinţă de la NASA au examinat 20 de ani de date de la sateliţii NASA/German GRACE şi GRACE-FO pentru a identifica evenimentele extreme.

Oamenii de ştiinţă au descoperit, de asemenea, că intensitatea la nivel mondial a acestor fenomene extreme de umezeală şi secetă - o măsură care combină amploarea, durata şi gravitatea - este strâns legată de încălzirea globală.

În perioada 2015-2021 - şapte dintre cei mai călduroşi nouă ani din istoria modernă - frecvenţa evenimentelor extreme precum secete şi inundaţii a fost de patru pe an, comparativ cu trei pe an în cei 13 ani anteriori. Acest lucru are sens, spun autorii, deoarece aerul mai cald face ca mai multă umiditate să se evapore de la suprafaţa Pământului în timpul evenimentelor secetoase; de asemenea, aerul cald poate reţine mai multă umiditate pentru a alimenta evenimentele severe precum ninsori şi precipitaţii.

Secetă extinsă şi mai multe inundaţii

„Ideea de schimbare climatică poate fi abstractă. Câteva grade mai cald nu pare mare lucru, dar impactul ciclului apei în natură este tangibil”, a declarat Matt Rodell, co-autor al studiului şi hidrolog la Centrul Goddard Space Flight Center al NASA din Greenbelt, Maryland. „Încălzirea globală va provoca secete mai intense şi inundaţii, ceea ce afectează oamenii, economia şi agricultura din întreaga lume. Monitorizarea fenomenelor hidrologice extreme este importantă pentru a ne pregăti pentru evenimentele viitoare, pentru a atenua impactul acestora şi pentru a ne adapta”, mai spune Rodell.