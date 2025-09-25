Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România / Minorul suspectat pentru trimiterea mesajelor a fost reținut

UPDATE: Tânărul de 17 ani, suspectat că a trimis sute de amenințări școlilor și spitalelor, reținut

Tânărul de 17 ani, suspectat că a trimis în ultimele zile sute de amenințări școlilor, spitalelor, unităților de poliție și altor instituții, a fost reținut pentru 24 de ore,

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus joi reținerea unui tânăr de 17 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist.

Din cercetări a reieșit că, la datele de 21 și 23 septembrie, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje către un număr de aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

UPDATE 12:10 Daniel David anunță intensificarea prezenței poliției și jandarmilor în școli

Ministrul Educației, Daniel David, anunță că prezența poliției și a jandarmilor în școlile vizate de mesajele de amenințare va fi intensificată, după ce în ultimele zile, mai multe instituții de învățământ și unități medicale au primit mesaje de amenințare.

Ministrul pledează pentru „o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică”.

„În zonele unde au fost primite aceste mesaje, prezenţa echipelor de poliţie şi de jandarmi va fi crescută, tocmai pentru a preveni orice situaţie de risc.

Şcolile au fost instruite să fie mai vigilente, să aplice regulamentul de ordine interioară, iar acolo unde este nevoie, directorii şi diriginţii să discute cu elevii şi părinţii”, a spus Daniel David la Digi24.

UPDATE 10:45 Un minor, bănuit că a trimis mesajele false către școli și unități medicale

Un minor este bănuit că ar fi în spatele zecilor de mesaje de amenințare care au ajuns în ultimele zile la mai multe școli și unități medicale din țară, au declarat pentru MEDIAFAX surse apropiate anchetei.

Conform surselor citate, polițiștii fac verificări să vadă dacă minorul este responsabil de trimiterea mesajelor.

UPDATE 09:55 Precizări din partea Poliției

Poliția Română confirmă că marți și miercuri a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de amenințare.

„Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, a transmis Poliția Română.

Reprezentantul IGPR Georgian Drăgan a declarat, miercuri, într-o intervenție la postul Digi24, că mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare.

Știrea inițială:

Inspectoratul de Poliție Județean Galați a anunțat că marți „a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și o unitate medicală din municipiul Galați au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.”

După sesizare, au fost desfășurate verificări. Din primele date obținute de polițiști, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, a transmis miercuri dimineață IPJ Galați.

Și IPJ Caraș-Severin a anunțat că marți, pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și a unor unități școlare din județ a fost transmis un mesaj cu caracter de amenințare la adresa școlilor.

„Structurile competente desfășoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației”, au precizat polițiștii din Caraș-Severin.

Zeci de amenințări pe adrese de e-mail au fost trimise duminică și luni. Acestea au vizat în principal școli din București și din județul Mureș, dar și unități medicale din Prahova, Cluj și Brașov.