Operațiunile de căutare a marinarilor dispăruți continuă în Marea Neagră

„În această dimineață, au fost reluate operațiunile de căutare-salvare a persoanelor date dispărute în urma incidentului produs la bordul navei comerciale avariate în largul Mării Negre”, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Forțele și mijloacele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne continuă misiunea, printr-o acțiune comună la care participă personal și echipamente din cadrul Inspectoratului General de Aviație (IGAv) și IGSU.

Patru dintre salvatori IGSU au ajuns la bordul navei Wine Trader cu un elicopter Black Hawk. Ulterior, aeronava va efectua un survol de recunoaștere în cadrul unei alte misiuni.

„Totodată, nava de intervenție FIFI MAI 0101, având la bord 13 salvatori, va desfășura o misiune de recunoaștere, urmând ca, ulterior, să se deplaseze în zona navei Wine Trader, pentru a participa la continuarea operațiunilor de căutare-salvare”, infomează IGSU.

Autoritățile încearcă să-i găsească pe marinarii dispăruți

Potrivit IGSU, cinci dintre marinarii de la bordul navei Wine Trader care a luat foc, joi, în urma unui atac cu drone, au fost salvați și duși la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

„Prioritatea echipelor de intervenție rămâne identificarea și salvarea persoanelor date dispărute, cu respectarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea atât a acestora, cât și a personalului implicat în misiune”, informează IGSU.

Salvatorii mai precizează că operațiunile se desfășoară în mod coordonat, în funcție de condițiile hidrometeorologice și de evoluția situației din zona incidentului.

Joi, vasul care circula sub pavilion San Marino, a luat foc, în urma unui atac cu drone. Nava transporta substanțe chimice, inflamabile. În urma incidentului, opt marinari au fost dați dispăruți, iar autoritățile române s-au mobilizat pentru a-i căuta și salva pe cei de la bord.

Nu este singurul incident din ultima perioadă

Incidentul vine la doar o zi după ce nava Yara J, care circulă sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de dronă, tot în apropiere de Sulina.

Nu este singurul incident cu nave la Marea Neagră. Două nave comerciale au fost atacate, marți, în apele teritoriale bulgare. Una dintre ele, Chelsea 3, ar fi fost lovită de trei drone aeriene. Acesta a fost și motivul pentru care Nicușor Dan și premierul bulgar, Rumen Radev, au avut o întâlnire, joi, la Bruxelles, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

De asemenea, la începutul lunii octombrie, a fost lovită nava Royad Mammadov, care transporta cereale ucrainene spre Turcia. Atunci un marinar a murit și alți trei au fost răniți.

În ceea ce privește măsurile care vor fi luate, Dan a declarat: „Ne aflăm în aceeași situație ca anul trecut”. Acesta le va cere aliaților sprijin pentru a contracara amenințările cu drone rusești.