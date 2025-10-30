Pacienții cu leucemie pot găsi acum donatori de celule stem în toată lumea

„România își consolidează rolul activ în rețeaua globală a donatorilor de celule stem hematopoietice – o legătură esențială care le oferă pacienților șansa de a identifica mai rapid un donator compatibil, oriunde în lume. Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, hotărârea privind interconectarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu rețelele internaționale similare și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate”, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Finanțarea aprobatǎ joi permite României să fie conectatǎ la baza internațională de date „Search & Match Service” și să asigure recunoașterea europeană a laboratoarelor de profil.

Transplantul de celule stem hematopoietice reprezintă o șansă reală la viață pentru pacienții diagnosticați cu boli grave precum leucemia sau anemia aplastică severă.

„Ministerul Sănătății va continua să susțină dezvoltarea Registrului Național și colaborarea internațională, pentru ca fiecare pacient care are nevoie de un transplant să poată primi tratamentul necesar”, adaugă Rogobete.