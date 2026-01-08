Polițist din Arad, trimis în judecată: nu a întocmit dosar penal pentru viol asupra unui copil

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad s-a dispus trimiterea în judecată a lui M.V. pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și respectiv, de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit procurorilor, în cursul lunii aprilie 2025, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare, nu a întocmit proces verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de viol asupra unui minor și nu a dispus începerea urmăririi penale în acest caz.

În plus, în cursul lunii iunie 2025, polițistul a deținut fără drept 17 cartușe de vânătoare, calibru 16 mm, pentru care nu avea autorizație de deținere.

Rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluționare Judecătoriei Lipova.