Premieră mondială. În Piața Constituției va fi lansată o mașină sport cu producție foarte limitată

Primăria Municipiului București anunță că „raliul internațional Gumball 3000 revine la București după aproape 10 ani, cu o paradă a peste 100 de supermașini care vor fi conduse de artiști, sportivi, actori, influenceri și lideri din business din peste 40 de țări”.

Mașinile vor ajunge în Piața Constituției începând cu ora 19:30, „când pe scena iMapp Bucharest se vor afla succesiv Adekunle Gold, EVE, Afrojack și Afrojack & Vikkstar (pentru un set special back-to-back) și un întreg program de video mapping live pe fațada Palatului Parlamentului.”

Anterior, în Piața Constituției va avea loc prezentarea, în premieră mondială, a mașinii care are doar 125 de exemplare.

„Primăria Municipiului București, prin CREART vă invită pe 21 septembrie 2025, la iMapp Bucharest în Piața Constituției, locul unde arta digitală, muzica, gastronomia stradală (Food Truck Festival) și motorsportul se întâlnesc într-un eveniment memorabil. (…) După lansarea oficială de sâmbătă la Istanbul, supermașinile, de la modele personalizate și clasice la hipermașini ultra-rare, vor ajunge azi în România. Într-o surpriză specială exclusivă pentru București, la ora 18:15, evenimentul Gumball va include lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”, unul dintre cele doar 125 de exemplare ale acestui hipercar ultra-rar fabricat vreodată”, a transmis Primăria București.

Intrarea este liberă la toate activitățile, au precizat organizatorii.