Proprietarii unui restaurant sicilian din Capitală, reținuți după ce au bătut un cuplu

Polițiștii din București au făcut, duminică, o percheziție în București, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

Pe 30 octombrie seara, polițiștii Secției 8 au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 66 de ani că, în timp ce se era în curte cu soțul ei, un bărbat de 67 de ani, au fost bătuți și le-a fost luate mai multe telefoane mobile.

Polițiștii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, iar un echipaj medical a acordat celor două persoane primele îngrijiri, ulterior acestea fiind transportate la spital.

Atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală.

Din cercetări a reieșit că cei doi erau în curtea comună a imobilului în care locuiau, din Sectorul 2, și au fost loviți cu pumnii, picioarele și cu o bâtă la cap și picioare de către doi bărbați. Unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat unei femei de 43 de ani.

Bărbatul de 57 de ani și femeia de 43 de ani au fost prinși și conduși la poliție pentru audieri, după care au fost reținuți pentru 24 de ore.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba despre soții Amalia și Domenico Bellantoni, proprietarii unui restaurant cu specific sicilian din Capitală, alături de un alt bărbat.

În timpul conflictului, cuplul agresat a scos telefoanele să filmeze, iar Domenico Bellantoni le-a luat și le-a dat soției lui.