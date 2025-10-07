Reacții dure din partea asociațiilor pentru persoane cu autism după declarațiile lui George Simion

Declarațiile președintelui AUR, George Simion, care l-a numit recent pe președintele României, Nicușor Dan, „autist”, au stârnit un val de critici din partea organizațiilor care apără drepturile persoanelor cu tulburări din spectrul autist.

Federația R.O.T.S.A. (Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist – Construim România Incluzivă) și Asociația SuntAutist cer sancționarea publică a președintelui AUR și reacții imediate din partea instituțiilor statului cu privire la acest comportament.

Federația R.O.T.S.A. a trimis cereri oficiale către Administrația Prezidențială, Guvern, CNCD și Comisia Juridică a Camerei Deputaților.

Organizația solicită condamnarea publică a derapajului, înăsprirea sancțiunilor pentru demnitarii care încalcă demnitatea umană și aplicarea unor măsuri concrete conform Legii 448/2006.

De asemenea, au fost transmise sesizări și către partidul AUR și Avocatul Poporului, prin care se cere emiterea unor recomandări publice pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

„Considerăm că utilizarea unui diagnostic medical ca armă de jignire politică reprezintă un act de discriminare flagrant care jignește direct comunitatea de aproape un milion de persoane cu dizabilități din România. Aceste cuvinte nu sunt simple metafore, ci insulte ce încurajează marginalizarea”, se arată într-un comunicat emis de R.O.T.S.A.

Scrisoare către George Simion

Federația a publicat și o scrisoare deschisă adresată lui George Simion, cu privire la derapajul verbal folosit de acesta la adresa președintelui României, când a folosit termeni cu sens peiorativ, care jignesc o categorie de persoane care se confruntă, în mod serios, cu tulburarea de spectru autist.

„Către domnul George Simion – Președintele Partidului AUR. Pentru a nu știu câta oară, domnule Simion – președintele celui mai important partid de opoziție din România – ați avut un derapaj public inadmisibil, catalogându-l pe Președintele României drept „autist”. Domnule Simion, dacă nici până acum nu ați înțeles apelurile noastre repetate, atunci trebuie să recunoaștem că nu doriți să le luați în seamă. Prin astfel de declarații, nu jigniți doar comunitatea persoanelor care trăiesc cu autism, ci întreaga populație de aproape un milion de persoane cu dizabilități din România, familiile și specialiștii care le sprijină zi de zi. Astfel de cuvinte nu sunt simple „metafore politice” – sunt insulte la adresa unor oameni care merită respect și sprijin, nu batjocură!”, este menționat în scrisoare.

Președinta Asociației SuntAutist, Maria Ivănescu, a transmis, de asemenea, un mesaj public în care condamnă gestul repetat al președintelui AUR. Ea a declarat că folosirea cuvântului „autist” ca insultă afectează în mod grav demnitatea persoanelor din această comunitate.

„Autismul nu este insultă. A-l transforma într-un cuvânt de ocară înseamnă a perpetua o cultură a urii și a ignoranței. Când liderii politici dau tonul batjocurii, întreaga societate se degradează”, spune ea.