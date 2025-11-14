Restricții de trafic în București pe Șoseaua Viilor

Pentru execuția unei lucrări la rețeaua de canalizare, circulația va fi organizată temporar în sens unic pe Șoseaua Viilor. Restricția intervine pe sensul de mers dinspre Strada Odoarei către Bulevardul George Coșbuc.

Celălalt sens de circulație va fi închis pe perioada desfășurării lucrărilor la infrastructura de canalizare.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă. De asemenea, șoferii trebuie să circule cu atenție sporită și să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță. Șoferii trebuie să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri care vor direcționa traficul.

Autoritățile nu au precizat durata lucrărilor, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona sau să folosească trasee alternative pentru a nu ajunge în aglomerația de trafic cauzată de restricțiile impuse.