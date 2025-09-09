Restricții de trafic pe DN1, în zona Otopeni, pentru lucrări la viitoarea stație de metrou

Centrul Infotrafic anunță că vor fi impuse restricții de circulație pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”, în cadrul proiectului Magistrala 6 care va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional Otopeni.

Restricția de trafic are caracter permanent începând de marți, 9 septembrie, ora 20.00, până la finalizarea lucrărilor.

Circulația se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens, cu repoziționarea parapetului median.

O parte a traficului pe direcția București–Ploiești va fi deviat pe rețeaua stradală a orașului Otopeni: DN1 (kilometrul 13 + 750 metri) – strada Polonă – strada Floare de Cais – strada Argeș – strada Traian – strada Oituz – DN1 (kilometrul 14 + 650 metri).

Circulația pietonilor va fi asigurată pe trasee provizorii.

Accesul auto către strada 23 August din DN1 va fi restricționat.

Polițiștii recomandă următoarele rute alternative:

– Spre localitatea Tunari: DN1 – strada Oituz – strada Floare de Cais – strada 23 August;

– Spre DN1 din interiorul Otopeniului: strada Floare de Cais – strada Polonă sau strada Traian – strada Oituz/strada Mărășești.