Prima pagină » Social » Restricții de trafic pe DN1, în zona Otopeni, pentru lucrări la viitoarea stație de metrou

Restricții de trafic pe DN1, în zona Otopeni, pentru lucrări la viitoarea stație de metrou

De marți seara, de la ora 20:00, sunt impuse restricții de trafic pe DN1, în zona Otopeni, pentru lucrări la viitoarea stație de metrou.
Restricții de trafic pe DN1, în zona Otopeni, pentru lucrări la viitoarea stație de metrou
Sursa foto: Metrorex
Cosmin Pirv
09 sept. 2025, 20:14, Social

Centrul Infotrafic anunță că vor fi impuse restricții de circulație pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”, în cadrul proiectului Magistrala 6 care va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional Otopeni.

Restricția de trafic are caracter permanent începând de marți, 9 septembrie, ora 20.00, până la finalizarea lucrărilor.

Circulația se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens, cu repoziționarea parapetului median.

O parte a traficului pe direcția București–Ploiești va fi deviat pe rețeaua stradală a orașului Otopeni: DN1 (kilometrul 13 + 750 metri) – strada Polonă – strada Floare de Cais – strada Argeș – strada Traian – strada Oituz – DN1 (kilometrul 14 + 650 metri).

Circulația pietonilor va fi asigurată pe trasee provizorii.

Accesul auto către strada 23 August din DN1 va fi restricționat.

Polițiștii recomandă următoarele rute alternative:

– Spre localitatea Tunari: DN1 – strada Oituz – strada Floare de Cais – strada 23 August;

– Spre DN1 din interiorul Otopeniului: strada Floare de Cais – strada Polonă sau strada Traian – strada Oituz/strada Mărășești.