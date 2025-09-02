Românii din diaspora: MAE vrea reintroducerea unor taxe pentru o serie de servicii oferite la consulate

Un alt proiect de lege controversat atrage atenția românilor: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are în dezbatere publică un document care prevede reintroducerea tarifelor pentru o serie de servicii consulare oferite în diaspora.

Documentul propune reintroducerea taxei pentru eliberarea documentelor de călătorie: un pașaport sau o carte de identitate emisă la consulatele României din afara granițelor ar putea să coste 55 de euro, cu excepția cazurilor în care actele au fost furate (pentru acestea nu se vor percepe taxe).

MAE: Aceste tarife „ar acoperi costurile reale ale serviciilor”

Tarifele pentru eliberarea vizelor de ședere ar putea să crească de la 120 de euro la 200 de euro – o majorare de peste 60%.

Serviciile notariale ar înregistra și acestea o majorare – de la 20 de euro pe legalizarea traducerilor la 30 de euro.

Argumentele MAE – reintroducerea acestor taxe ar putea aduce la buget sume importante de bani, „ar acoperi costurile reale ale serviciilor” și, de asemenea, ar reprezenta o „aliniere la practicile europene”.

După un calcul simplu, dacă aceste tarife noi ar fi fost aplicate încă din 2024, ar fi intrat în buget 40 de milioane de euro, din care aproape jumătate – 18 milioane de euro – ar fi provenit doar din taxele pentru vizele de lungă ședere.

Aproximativ 8 milioane de români trăiesc în afara țării

Pentru cele șase milioane de români stabiliți în străinătate, aceste tarife ar lovi major în bugetul personal, cu atât mai mult cu cât, obținerea documentelor oficiale costă, deja, foarte mult.

Dacă proiectul va trece, noile tarife ar urma să fie aplicate de la începutul anului viitor.

Documentul se află în etapa de transparență decizională și poate fi consultat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit datelor oferite de Ministerul Afacerilor Externe, 5,7 milioane de români (24% din întreaga populație a țării) erau înregistrați în diaspora în 2024, însă estimări neoficiale înaintează o cifră de 8 milioane, cifră care-i include și pe cei neînregistrați oficial.