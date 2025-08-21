Salvamont: 15 persoane au fost salvate miercuri din situații de risc de pe munte

Salvamont România anunță că miercuri au fost primite la dispeceratul național 11 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Cele mai multe solicitări, patru, au fost pentru Salvamont Sibiu, două au fost pentru Salvamont Neamț și câte una pentru Salvamont Mureș, Salvamont Județul Brașov, Salvamont Uricani, Salvamont Municipiul Brașov și Salvamont Caraș Severin.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 15 persoane.

Dintre acestea, trei persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital.

S-au primit și 28 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.