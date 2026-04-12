Sindicat Europol: DN 6 a devenit un pericol constant. Sunt necesare separatoare de sens și devierea traficului greu

Sindicatul Europol arată că prima zi de Paște, care ar fi trebuit să însemne liniște și timp petrecut în familie, s-a transformat într-o tragedie pe DN 6 (E70), în județul Caraș-Severin.

În localitatea Constantin Daicoviciu, un autoturism a părăsit carosabilul, izbindu-se violent de zidul unei locuințe. La volan se afla un bărbat de 51 de ani, care și-a pierdut viața. În mașină se mai aflau soția sa, precum și cei trei copii ai lor, de 6, 14 și 16 ani, toți transportați la spital.

„Într-o clipă, o familie a fost distrusă. Trei copii vor purta toată viața trauma acestei zile. O mamă va trebui să găsească puterea de a merge mai departe. Iar în spatele fiecărei astfel de intervenții sunt polițiști, medici și salvatori care ajung primii la locul tragediei și văd, de fiecare dată, durerea de aproape. Dincolo de ancheta care va stabili cauza exactă, rămâne un adevăr care nu mai poate fi ignorat de către societatea civilă și anume că DN 6 a devenit un pericol constant. Nu este doar un drum aglomerat, ci un traseu unde orice clipă de neatenție, oboseală sau lipsă de infrastructură poate avea urmări dintre cele mai grave”, scriu duminică sindicaliștii pe Facebook.

Conform acestora, pentru reducerea pericolelor pe acest tronson de drum este absolut necesară implementarea unor separatoare de sens și devierea traficului greu în afara localităților.

„Astăzi, din păcate vorbim despre încă o tragedie, iar mâine pot urma altele. Cetățenii nu mai au nevoie de simple promisiuni după producerea tragediilor, ci de investiții reale în siguranța rutieră”, adaugă Europol.