Sondaj Avangarde: Cine sunt favoriții bucureștenilor pentru Primăria Capitalei

Potrivit unui sondaj Avangarde realizat telefonic între 19 și 25 octombrie 2025 pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte, aproape 70% dintre bucureșteni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită, doar 30% cred că lucrurile merg bine.

Opțiuni politice și dorința de alegeri rapide

La capitolul intenție de vot, 62% dintre respondenți au menționat un candidat preferat pentru funcția de primar general.

Daniel Băluță (PSD) conduce cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 23% și Cătălin Drulă (USR) cu 18%. Pe următoarele poziții se află Anca Alexandrescu (independentă) cu 16% și Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 8%, în timp ce Vlad Gheorghe (DREPT), Ana Ciceală (SENS) și Virgil Alexandru Zidaru (independent) adună procente între 2% și 4%.

62% dintre bucureșteni cred că alegerile ar trebui organizate cât mai curând, în timp ce 34% preferă amânarea lor până la o eventuală îmbunătățire a situației economice.

Încrederea în Guvern și implicarea civică

Activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan este privită critic de 63% dintre participanții la sondaj, în timp ce doar 29% o aprobă.

Deși percepția generală asupra direcției orașului este negativă, intenția de participare la vot rămâne ridicată: peste 40% dintre respondenți oferă nota maximă 10 pentru certitudinea de a merge la urne.

Raport Bucuresti Octombrie 2025