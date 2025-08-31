Spectacol aviatic la BIAS 2025. Mii de oameni au venit să vadă acrobaţiile piloţilor

Soare, motoare turate la maximum şi cer brăzdat de avioane supersonice.

Aşa a arătat prima zi la Bucharest International Air Show 2025, desfăşurată sâmbătă pe Aeroportul Băneasa, unde mii de bucureşteni şi turişti au venit să vadă cel mai mare spectacol aviatic din România.

Publicul a fost variat… de la copii ţinuţi de părinţi pe umeri, până la pasionaţi de aviaţie care urmăresc an de an evenimentul.

Printre vedetele show-ului s-au numărat Eurofighter Typhoon, elicopterul Red Bull cu manevre acrobatice spectaculoase, formaţiile de avioane F-16, dar şi elicopterele Armatei Române IAR-330 PUMA.

„Mi-a plăcut cel mai mult Typhoon-ul, m-a impresionat şi elicopterul de la Red Bull. Îmi pare rău că anul acesta nu a venit delegaţia franceză cu Rafale, cum au venit anul trecut”, a spus Alex Păcureţu, prezent la eveniment.

El a vorbit şi despre accidentul aviatic din Polonia, unde un F-16 s-a prăbuşit: „A fost prima postare care mi-a apărut pe social media şi îmi pare foarte rău, pilotul era foarte talentat, îl urmăream pe YouTube şi pe Instagram.”

Pentru alţii, BIAS a devenit deja tradiţie. „Este a treia ediţie la care vin, al treilea an la rând, şi de fiecare dată aştept cu nerăbdare următoarea ediţie. Highlight-ul până acum a fost categoric Eurofighter Typhoon-ul şi formaţiile de avioane F-16”, a spus Tudor Fifoiu.

Evenimentul continuă şi duminică, iar organizatorii au anunţat că programul include atât demonstraţii ale Forţelor Aeriene Române, cât şi evoluţii ale invitaţilor internaţionali. Intrarea este liberă.