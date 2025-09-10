Spionul din Republica Moldova care vindea secrete Belarusului a fost arestat preventiv

„Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis miercuri DIICOT.

Anterior, DIICOT anunţa că bărbatul de 47 de ani, cu dublă cetăţenie română şi moldovenească, acuzat de tentativă de trădare prin transmiterea de informaţii secrete de stat, a fost prezentat magistraţilor cu propuenere de arestare preventivă.

Ancheta a fost desfăşurată sub egida EUROJUST şi a beneficiat de sprijinul serviciilor de informaţii din România, Ungaria şi Cehia, precum şi al procurorilor din Ungaria, Cehia şi Republica Moldova.

Fostul ofiţer al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare. El este acuzat că a transmis informaţii secrete de stat către ofiţeri KGB din Belarus, în întâlniri desfăşurate la Budapesta.