Spitalul „Agrippa Ionescu”, aproape de inaugurare. Alexandru Rogobete: România construiește primele spitale noi după Revoluție

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” din București. România construiește primele spitale noi după Revoluție, a transmis Rogobete.

Mesajul a fost trimis la finalul vizitei.

„România construiește primele spitale noi după Revoluție.

Nu mai vorbim doar de reparații, improvizații sau cârpeli, ci de clădiri ridicate de la zero, moderne și dotate pentru pacienți și pentru medici. Sunt fapte reale, nu simple promisiuni.

Un alt exemplu concret este Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, o investiție majoră realizată prin PNRR, care se apropie de finalizare.

În curând, va fi dat în folosință pentru binele oamenilor”, a scris Rogobete, pe Facebook.

460 de paturi pentru spitalizare

Potrivit ministrului, valoarea finanțării din fonduri externe nerambursabile este de 680 milioane lei. Spitalul va avea 460 de paturi pentru spitalizare continuă și încă 41 pentru spitalizare de zi, o secție ATI complet nouă, modernă și digitalizată și un bloc operator adaptat la standarde europene

„Am spus de multe ori că reforma reală înseamnă fapte, nu vorbe. Că spitalele trebuie să fie pentru oameni, nu pentru statistici sau hârtii.

Astăzi, vedem că se poate. Spitalul „Agrippa Ionescu” este dovada că România poate construi pentru viitor, că putem trece de la nepăsare și improvizații la performanță și demnitate”, a fost concluzia ministrul Sănătății.