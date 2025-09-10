Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, anunță începerea lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii iluminatului public

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, miercuri, începerea lucrărilor de modernizare a iluminatului public din Parcul Herăstrău – Regele Mihai I.

Potrivit edilului, au fost instalați primii stâlpi noi de iluminat și a fost remediată o avarie electrică.

Totodată, a fost începută „pregătirea pentru schimbarea sistemelor de iluminat cu tehnologie LED – mai eficiente și mai economice”, a scris Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

„Prin aceste lucrări modernizăm infrastructura și aducem iluminatul din parc la standarde actuale. Aceste lucrări fac parte din proiectul de reparații și modernizare a parcului, început în luna august cu reabilitarea aleilor”, conchide primarul general interimar.

Alte proiecte inițiate de Bujduveanu în Capitală

Pe lângă proiectele de modernizare a iluminatului public, Stelian Bujduveanu a mai inițiat cteva proiecte pentru Capitală. Amintim: