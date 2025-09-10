Prima pagină » Social » Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, anunță începerea lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii iluminatului public

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, anunță începerea lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii iluminatului public

Au fost instalați primii stâlpi noi de iluminat
Alexandra Valentina Dumitru
10 sept. 2025, 16:52, Social

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, miercuri, începerea lucrărilor de modernizare a iluminatului public din Parcul Herăstrău – Regele Mihai I.

Potrivit edilului, au fost instalați primii stâlpi noi de iluminat și a fost remediată o avarie electrică.

Totodată, a fost începută „pregătirea pentru schimbarea sistemelor de iluminat cu tehnologie LED – mai eficiente și mai economice”, a scris Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

„Prin aceste lucrări modernizăm infrastructura și aducem iluminatul din parc la standarde actuale. Aceste lucrări fac parte din proiectul de reparații și modernizare a parcului, început în luna august cu reabilitarea aleilor”, conchide primarul general interimar.

Alte proiecte inițiate de Bujduveanu în Capitală

Pe lângă proiectele de modernizare a iluminatului public, Stelian Bujduveanu a mai inițiat cteva proiecte pentru Capitală. Amintim:

  • Proiectul social „Invizibilii”, dedicat grupurilor vulnerabile (mame singure, femei peste 55 de ani fără loc de muncă, persoane care muncesc fără acte)
  • Modernizarea transportului public cu fonduri europene – semnarea unui contract pentru livrarea a 22 de troleibuze noi, marca Yutong, finanțate prin PNRR, achiziția a 63 de tramvaie de 36 m, a 100 de troleibuze articulate de 18 m, extinderea traseului de tramvai de la Prelungirea Ghencea, reabilitarea a 50 km de linii, modernizarea depourilor Titan și Colentina
  • Modernizarea unor conducte de termoficare – au fost adăugate aprox. 13 km de conducte magistrale în rețelele de termoficare, cu finanțare nerambursabilă.