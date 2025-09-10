TAROM și Flydubai au semnat un parteneriat interline. Românii vor ajunge mai ușor în Dubai

Parteneriatul le permite pasagerilor să ajungă mai rapid și mai comod la unele dintre cele mai populare destinații turistice și de business din lume.

Acordul interline semnat miercuri, oferă posibilitatea de a cumpăra un singur bilet pentru întreg itinerariul, iar bagajele vor fi transferate automat până la destinația finală.

Prin acest acord, călătorii din 15 orașe din rețeaua TAROM, inclusiv București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Baia Mare sau Suceava, vor avea conexiuni mai facile către Dubai și alte destinații exotice din rețeaua Flydubai, precum Zanzibar, Maldive, India, Thailanda sau Africa de Est. Flydubai operează peste 135 de rute în 58 de țări din Africa, Asia și Europa de Sud-Est.

„Este un pas firesc în strategia noastră de a facilita conectivitatea între orașele în care operăm și cele mai interesante destinații de călătorie”, a declarat Costin Iordache, director general TAROM.

La rândul său, Ramesh Anantharaman, vicepreședinte senior Flydubai, a subliniat că parteneriatul va consolida legăturile comerciale, turistice și culturale dintre regiunile deservite de cele două companii.

Biletele interline pot fi deja rezervate pe site-ul flydubai.com, prin aplicația oficială Flydubai, precum și prin agențiile de turism.