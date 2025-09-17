Taximertiștii din aeroporturi, controlați de polițiști și inspectori RAR

Poliția a făcut, miercuri, bilanțul raziilor desfășurate recent în zona aeroporturilor, care a vizat pirateria și concurența neloială în activitatea de taximetrie, dar și verificarea stării tehnice a mașinilor de transport persoane.

„La data de 12 septembrie 2025, Direcția de Poliție Transporturi a organizat o acțiune de control privind legalitatea desfășurării transportului rutier în regim „TAXI”, „în regim de închiriere” și în domeniul transportului alternativ, în zona aeroporturilor civile din România. În cadrul acțiunii, au fost angrenați polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi și specialiști R.A.R., fiind verificate 229 de autovehicule, legitimate 398 de persoane, pentru neregulile constatate fiind aplicate 99 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 33.400 de lei”, a transmis Poliția Română.

Potrivit polițiștilor 11 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transportul de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere, două pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, 76 pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice și 10 la alte acte normative.

Pentru defecțiuni tehnice, dotări suplimentare nepermise de lege sau nerespectarea prevederilor legale, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare, reținute două plăcuțe de înmatriculare și două autorizații de taxi.

Acțiunile au avut ca obiective eliminarea pirateriei în domeniu și în mod special verificarea activității taximetriștilor autorizați, impunerea respectării normelor legale care reglementează activitatea de transport persoane, diminuarea concurenței neloiale, verificarea stării tehnice a autovehiculelor taxi, verificarea funcționării corecte a aparatelor de taxat.