Tot ce știi despre „Teambuilding” nu va mai fi la fel: angajatorii optează acum pentru evenimente ieftine, în oraș, fără zgomot și fără alcool 

Potrivit unei analize Urban Hub, cererea pentru astfel de evenimente de tip Teambuilding a crescut cu aproximativ 30% în ultimul an. Evenimentele preferate sunt cele cu 40–70 de participanți, cu activități interactive și bugete cuprinse între 2.000 și 10.000 de euro.
“Nu mai e confundat zgomotul cu impactul. Companiile au înțeles că oamenii nu mai reacționează la evenimente grandioase, ci la experiențe curate, cu intenție și cu un fir narativ clar. Vedem o schimbare reală în modul în care angajatorii își gândesc interacțiunile: preferă întâlniri în care participanții sunt implicați, se simt văzuți și pot contribui. Pentru companii, avantajul este clar: un teambuilding urban poate reduce costurile totale de până la 3 ori, comparativ cu un teambuilding clasic la munte sau la mare”, explică Lavinia Pavel, manager & acționar Urban Hub.
De exemplu, un teambuilding de 3 zile la munte este, în general, o variantă mai costisitoare pentru companii, pe lângă opțiunea de călătorie în străinătate. Prețurile variază în funcție de numărul de angajați și serviciile accesate.
Prin comparație cu un teambuilding în oraș, de câteva ore, posibilitatea de economisire este considerabilă:
Raportat la numărul de participanți, un teambuilding urban poate coborî costul până la aproximativ 50–100 de euro de persoană, față de 250–300 de euro în cazul variantelor clasice organizate la munte.
Pentru o echipă de 50 de angajați, un teambuilding urban de o zi în București arată astfel:
1. Închiriere spațiu (6–8 ore)
2. Catering adaptat (fără alcool, meniuri variate)
3. Activitate interactivă / workshop de echipă
4. Elemente de branding / decor minimalist
5. Suport logistic și coordonare
Angajatorii aleg teambuildingurile urbane pentru că sunt mai eficiente, mai flexibile și mai bine adaptate preferințelor actuale ale angajaților. Eliminarea transportului și a cazării reduce bugetul cu până la 40%, iar evenimentele pot fi organizate în timpul săptămânii, după program, fără a afecta activitatea operațională.
În plus, noile generații de angajați preferă experiențe cu sens, activități creative și contexte fără alcool, percepute ca fiind mai incluzive și mai relaxate.
Tot mai multe companii din domenii diverse aleg spații cozy și centrale ca loc de întâlnire neutru pentru echipe, indiferent că este vorba despre sesiuni de strategie, workshopuri sau teambuildinguri urbane. Sunt căutate facilități precum configurarea flexibilă a spațiului, echipamente audio-video moderne, zone de networking și socializare, precum și opțiuni de catering personalizate.
Acest tip de evenimente este preferat în special de:
Companiile preferă să organizeze teambuildinguri în oraș spre finalul săptămânii, în special joi și vineri, însă există deschidere și pentru marți sau miercuri, când disponibilitatea este mai mare și spațiile sunt mai puțin aglomerate.
Piața se îndreaptă vizibil către formate cu 20–100 de participanți, care favorizează interacțiunea autentică și construirea comunității. Companiile nu mai caută decoruri extravagante sau producții spectaculoase, ci experiențe memorabile, relevante și ușor de personalizat.
„Este o trecere de la evenimente de consum la evenimente de comunitate. În 2026, contează mai puțin cât de mare e scena și mult mai mult cine este în încăpere și ce se întâmplă între oameni. Companiile vor contexte în care echipele se conectează natural, fără presiune, iar acest lucru se vede în toate briefurile pe care le primim”, explică Lavinia Pavel, manager & acționar Urban Hub.
Și conceptul de after-work party devine tot mai prezent, fiind preferat de companii ca format relaxat de socializare și consolidare a relațiilor în echipă sau cu partenerii. În paralel, experiența culinară se adaptează noilor preferințe: participanții caută tot mai des opțiuni fără alcool, gândite creativ, alături de meniuri vegetariene sau dietetice inspirate din bucătării internaționale.
Pe fondul acestor schimbări, se remarcă și apariția comunităților create de branduri, a cluburilor dedicate membrilor și a săptămânilor tematice de evenimente pe industrii (precum Tech Week sau Climate Week) formate care permit partajarea publicului, o programare mai inteligentă și optimizarea costurilor pentru organizatori.