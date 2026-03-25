Tot ce știi despre „Teambuilding” nu va mai fi la fel: angajatorii optează acum pentru evenimente ieftine, în oraș, fără zgomot și fără alcool 

Potrivit unei analize Urban Hub, cererea pentru astfel de evenimente de tip Teambuilding a crescut cu aproximativ 30% în ultimul an. Evenimentele preferate sunt cele cu 40–70 de participanți, cu activități interactive și bugete cuprinse între 2.000 și 10.000 de euro.

“Nu mai e confundat zgomotul cu impactul. Companiile au înțeles că oamenii nu mai reacționează la evenimente grandioase, ci la experiențe curate, cu intenție și cu un fir narativ clar. Vedem o schimbare reală în modul în care angajatorii își gândesc interacțiunile: preferă întâlniri în care participanții sunt implicați, se simt văzuți și pot contribui. Pentru companii, avantajul este clar: un teambuilding urban poate reduce costurile totale de până la 3 ori, comparativ cu un teambuilding clasic la munte sau la mare”, explică Lavinia Pavel, manager & acționar Urban Hub.

De exemplu, un teambuilding de 3 zile la munte este, în general, o variantă mai costisitoare pentru companii, pe lângă opțiunea de călătorie în străinătate. Prețurile variază în funcție de numărul de angajați și serviciile accesate.

Prin comparație cu un teambuilding în oraș, de câteva ore, posibilitatea de economisire este considerabilă:

Raportat la numărul de participanți, un teambuilding urban poate coborî costul până la aproximativ 50–100 de euro de persoană, față de 250–300 de euro în cazul variantelor clasice organizate la munte.

Simulare de cost: cât plătește o companie pentru un teambuilding în oraș

Pentru o echipă de 50 de angajați, un teambuilding urban de o zi în București arată astfel:

1. Închiriere spațiu (6–8 ore)

spațiu central, flexibil, cu dotări audio-video

cost estimat: 800–1.200 euro

2. Catering adaptat (fără alcool, meniuri variate)

gustări, opțiuni vegetariene, desert, băuturi non-alcoolice

cost estimat: 20–30 euro/persoană

total: 1.000–1.500 euro

3. Activitate interactivă / workshop de echipă

facilitator, materiale, logistică

cost estimat: 600–1.000 euro

4. Elemente de branding / decor minimalist

roll-up, materiale personalizate, kit-uri de participare

cost estimat: 200–400 euro

5. Suport logistic și coordonare

echipă tehnică, organizare, asistență

cost estimat: 300–500 euro

Buget total estimat: 2.900 – 4.600 euro

De ce preferă companiile aceste formate

Angajatorii aleg teambuildingurile urbane pentru că sunt mai eficiente, mai flexibile și mai bine adaptate preferințelor actuale ale angajaților. Eliminarea transportului și a cazării reduce bugetul cu până la 40%, iar evenimentele pot fi organizate în timpul săptămânii, după program, fără a afecta activitatea operațională.

În plus, noile generații de angajați preferă experiențe cu sens, activități creative și contexte fără alcool, percepute ca fiind mai incluzive și mai relaxate.

Cine adoptă cel mai rapid trendul

Tot mai multe companii din domenii diverse aleg spații cozy și centrale ca loc de întâlnire neutru pentru echipe, indiferent că este vorba despre sesiuni de strategie, workshopuri sau teambuildinguri urbane. Sunt căutate facilități precum configurarea flexibilă a spațiului, echipamente audio-video moderne, zone de networking și socializare, precum și opțiuni de catering personalizate.

Acest tip de evenimente este preferat în special de:

companiile mari din retail și auto, care gestionează echipe numeroase

sectorul IT și tehnologie, orientat spre experiențe creative

farma și medical, unde se caută formate profesioniste, controlate

bănci și servicii financiare, interesate de predictibilitate și optimizare

start-up-uri și IMM-uri, care urmăresc impact maxim cu bugete reduse

În general, companiile preocupate de retenție, cultură organizațională și employer branding adoptă cel mai rapid aceste formate.

Companiile preferă să organizeze teambuildinguri în oraș spre finalul săptămânii, în special joi și vineri, însă există deschidere și pentru marți sau miercuri, când disponibilitatea este mai mare și spațiile sunt mai puțin aglomerate.

Industria de evenimente se transformă

Piața se îndreaptă vizibil către formate cu 20–100 de participanți, care favorizează interacțiunea autentică și construirea comunității. Companiile nu mai caută decoruri extravagante sau producții spectaculoase, ci experiențe memorabile, relevante și ușor de personalizat.

„Este o trecere de la evenimente de consum la evenimente de comunitate. În 2026, contează mai puțin cât de mare e scena și mult mai mult cine este în încăpere și ce se întâmplă între oameni. Companiile vor contexte în care echipele se conectează natural, fără presiune, iar acest lucru se vede în toate briefurile pe care le primim”, explică Lavinia Pavel, manager & acționar Urban Hub.

Și conceptul de after-work party devine tot mai prezent, fiind preferat de companii ca format relaxat de socializare și consolidare a relațiilor în echipă sau cu partenerii. În paralel, experiența culinară se adaptează noilor preferințe: participanții caută tot mai des opțiuni fără alcool, gândite creativ, alături de meniuri vegetariene sau dietetice inspirate din bucătării internaționale.

Pe fondul acestor schimbări, se remarcă și apariția comunităților create de branduri, a cluburilor dedicate membrilor și a săptămânilor tematice de evenimente pe industrii (precum Tech Week sau Climate Week) formate care permit partajarea publicului, o programare mai inteligentă și optimizarea costurilor pentru organizatori.