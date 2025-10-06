Transalpina rămâne închisă din cauza stratului de zăpadă care ajunge la 40 cm

Având în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, drumarii au decis să mențină închis sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, din DN 67C Transalpina.

Drumul rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule.

Zăpadă în zonă măsoară 20-40 de centimetri.

Din cauza ninsorii, circulația a fost închisă de duminică pe DN 67C – Transalpina, între Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), pe sectorul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800.