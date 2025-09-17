Trei tineri au furat date bancare din telefon și au generat un card virtual fraudulos

Polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au făcut, miercuri, patru percheziții domiciliare în Capitală, într-un dosar în care trei tineri cu vârste între 18 și 19 ani sunt cercetați pentru acces ilegal la sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.

Potrivit anchetatorilor, pe 1 iulie, când se aflau în județul Constanța împreună cu persoana vătămată, suspecții au accesat ilegal telefonul mobil al acesteia și o aplicație bancară, obținând datele de autentificare necesare pentru generarea unui card virtual. Cardul a fost înrolat într-un portofel electronic.

În perioada 2-3 iulie, cei trei au mers la Ploiești, unde au făcut 44 de tranzacții folosind cardul virtual furat, cauzând un prejudiciu de aproximativ 95.000 de lei.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză. Persoanele bănuite au fost conduse la audieri la sediul serviciului de combatere a infracțiunilor informatice.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.