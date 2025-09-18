Turiștii români au cheltuit mai mult vara aceasta pe vacanțe și au planificat vacanțele din timp

Vara anului 2025 arată că românii iubesc călătoriile în străinătate, indiferent de obstacole: au scos din buzunar mai mulți bani, în ciuda contextului economic vădit nefavorabil, au călătorit indiferent de vârstă și tot mai mulți au plecat în vacanță, chiar și neînsoțiți.

Egipt și Turcia, cele mai populare destinații printre români

Vara aceasta, Egiptul s-a aflat pe primul loc în preferințele călătorilor români, urmat de Turcia, care rămâne o alegere extrem de populară, ocupând locul al doilea, urmată de Cipru, Grecia și Tunisia.

Vacanțe planificate din timp și un buget mai mare

Comportamentul de rezervare s-a schimbat în timp, iar dacă în anii precedenți ofertele last-minute erau la mare căutare, în 2025 românii au preferat să-și planifice vacanțele din timp. Cele mai multe rezervări pentru vară au fost efectuate imediat cum a început anul, în lunile ianuarie, februarie și martie.

Această planificare a fost însoțită și de o disponibilitate mai mare de a investi în vacanță. Valoarea medie a unei rezervări a crescut la aproape 2100 euro în 2025.

Profilul turistului român: vacanțe cu familia, servicii All-Inclusive și o creștere a călătoriilor solo

Vacanțele cu familia rămân un pilon central, numărul rezervărilor pentru familii dublându-se de la 7.535 la 16.011.

Preferința pentru confort este mai evidentă ca niciodată: 95% dintre rezervări au inclus servicii All Inclusive sau Ultra All Inclusive, consolidând acest regim de masă ca fiind standardul așteptat de turiștii români.

Călătoriile solo devin la modă și în România

Un segment în creștere este cel al călătorilor solo, al căror număr s-a dublat față de anul trecut, trecând de 1000 de turiști. Profilul acestora arată o predominanță feminină (64% femei vs. 36% bărbați), cu o vârstă medie de 48 de ani pentru femei și 42 de ani pentru bărbați.

Cel mai vârstnic turist din această vară are 102 ani

Vara aceasta a demonstrat că vârsta este doar un număr când vine vorba de călătorii, cel mai tânăr turist fiind un bebeluș, iar cel mai în vârstă un senior de 102 ani, care a călătorit din Cluj-Napoca spre Sharm El Sheikh, Egipt.

Tur-operatorul internațional Join UP! se numără printre cei mai mari din Europa, cu afaceri globale de peste 400 milioane euro. Peste 6,5 milioane de turiști au ales să meargă în vacanță cu Join UP!, până acum.