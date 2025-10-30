Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „dacă ne-am fi respectat angajamentele, cu siguranță percepția ar fi fost diferită”

Întrebat, la Antena 1, despre un sondaj potrivit căruia neîncrederea românilor a crescut la cote alarmante, Ilie Bolojan a spus: „Această percepție negativă este de ceva timp și trebuie să le dau dreptate românilor pentru că trebuie să recunoaștem că, dacă ne-am fi comportat altfel, cei din lumea politică, în toți acești ani, dacă nu le-am fi promis lucruri pe care știam poate că nu le putem respecta, dacă nu ne-am fi luat niște angajamente pe care știam că nu le putem îndeplini, dacă n-am fi încercat de multe ori să-i păcălim pe oameni, dacă ne-am fi respectat angajamentele, cu siguranță percepția ar fi fost diferită. Dar trebuie să recunoaștem că aceste lucruri s-au întâmplat și pentru această percepție este responsabilitatea în cea mai mare parte a lumii politice, din care fac și eu parte”.

Bolojan: „n-ai cum să schimbi percepții de pe-o zi pe alta”

Premierul a adăugat că percepțiile nu se formează într-o lună, două, se formează în timp: „Când vii și îți asumi anumite responsabilități, n-ai cum să schimbi percepții de pe-o zi pe alta. Și aici sunt două aspecte. V-am spus, partea de percepție de nedreptăți pe care trebuie să o corectăm este o condiție de bază pentru ca românii să perceapă lucrurile altfel, că guvernele lucrează în favoarea lor, că e dreptate în țară, că atunci când este un concurs nu câștigă cel care are pile, ci cel care știe cel mai bine, deci cel competent, că meritocrația este respectată, asta este o problemă de fond. Iar în ceea ce privește strict situația în care mă regăsesc eu, gândiți-vă că am venit premier într-o situație în care țara noastră avea nevoie de niște măsuri care nu sună bine nicăieri, care țin și au ținut, din păcate, de componenta de creșteri de taxe, care au ținut de scăteri de cheltuieli și acest pachet de măsuri înseamnă totuși o afectare a puterii de cumpărare”.

Despre salariile din companiile de stat și consiliile de administrație

Legat de supărarea oamenilor din cauza salariilor din companiile de stat, consiliile de administrație, Bolojan spune că nedreptățile se corectează în două feluri: „În primul rând, ai nevoie de legi care să creeze un cadru necesar ca să le poți îndrepta. Și foarte important să ai oameni care chiar fac asta. Gândiți-vă, de exemplu, că s-au dat niște legi care au creat posibilitatea să se facă corecții la autoritățile de reglementare care au salarii mari. Problema este că cei care pun în practică aceste legi pot să o facă, într-adevăr, respectând spiritul legii sau respectând litera legii, de fapt își bat joc de legi. Și atunci gândiți-vă că dacă vrei să reduci posturi, ai două posibilități. Să mimezi asta. Din păcate, asta s-a întâmplat în mare parte pentru că au redus posturi vacante. S-a încercat asta și în administrație”.

În loc să fie reduse posturile efective, s-au redus în mare parte posturi vacante, adaugă Bolojan.