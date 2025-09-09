Un bărbat care s-a baricadat într-o cameră și a amenințat că își face rău, salvat de polițiști

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict verbal cu mama sa, un bărbat s-a baricadat într-una dintre camerele locuinței, amenințând că își va face rău.

Polițiștii deplasați la fața locului au cerut sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al echipei de negociatori.

Din primele verificări a reieșit că, în urma unui conflict, bărbatul de 29 de ani a devenit agresiv atât cu mama sa, care a părăsit locuința, cât și cu privire la propria sa persoană.

La fața locului au fost mobilizate și echipaje ale ISUB-IF, fiind montată o pernă pneumatică și dislocată o echipă de alpiniști salvatori care au acționat în rapel, concomitent cu echipele SAS și negociatori.

„În momentul pătrunderii în forță în apartament, de către echipa de asalt din cadrul SAS, persoana a fost imobilizată în siguranță și preluată de echipajele specializate. Bărbatul se află în custodia autorităților, în afara oricărui pericol, urmând să fie internat într-o unitate medicală de specialitate pentru evaluare și tratament. Totodată, în urma extinderii verificărilor, părinții persoanei în cauză au refuzat emiterea unui ordin de protecție sau depunerea unei plângeri penale”, transmit polițiștii.