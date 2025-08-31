Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia pentru misiuni de stingere a incendiilor

Un nou contingent format din 40 de pompieri români a preluat misiunea de sprijin în Grecia, unde va continua intervenţiile pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi monitorizarea zonelor cu risc ridicat din estul Atenei.

Echipajele dispun de nouă mijloace tehnice aflate deja pe teritoriul elen, între care autospeciale de stingere de diferite capacităţi, o cisternă de 30.000 de litri, autospeciale pentru intervenţii rapide şi comunicaţii, precum şi vehicule de transport, asigurând astfel continuitatea intervenţiilor.

În ultimele două săptămâni, pompierii români retraşi din misiune au participat la stingerea incendiilor din regiunea Attica de Est, în localităţi precum Keratea şi Lefka.

Totodată, au desfăşurat sesiuni de instruire şi exerciţii comune alături de colegii lor greci şi francezi, pentru a-şi adapta pregătirea la specificul zonei.

Misiunea pompierilor români face parte din modulul specializat pentru stingerea incendiilor de pădure şi vizează intervenţia rapidă la focarele identificate de autorităţile elene.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis că România rămâne angajată în sprijinirea partenerilor din Grecia şi în consolidarea cooperării în domeniul protecţiei civile şi al intervenţiilor internaţionale în situaţii de urgenţă.