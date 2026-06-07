Un studiu arată că oamenii sunt mai cooperanți decât cred

Fenomenul este vizibil în aproape toate țările analizate și este deosebit de pronunțat în Germania, arată studiul publicat în revista Science.

Cercetătorii din Bonn și Frankfurt spun că spiritul de cooperare este esențial pentru bunăstarea societății. Potrivit acestora, multe probleme pot fi rezolvate doar dacă oamenii sunt dispuși să contribuie la binele comun, nu doar să urmărească propriul interes, scrie dpa.

Studiul se bazează pe experimente la care au participat peste 100.000 de persoane, din eșantioane reprezentative la nivel național în 125 de țări, potrivit Universității din Bonn.

Cum a fost testată cooperarea

Experimentul a fost realizat după aceeași metodă în toate țările. Fiecare participant a fost pus în legătură cu o persoană necunoscută din propria țară și a trebuit să aleagă între două variante.

Prima variantă, „nu coopera”, îi garanta participantului un câștig de 100 de dolari. A doua variantă, „cooperează”, îi aducea doar 70 de dolari.

Dacă însă ambele persoane alegeau, separat și fără să se consulte, varianta „cooperează”, o sumă suplimentară de 400 de dolari era donată pentru măsuri privind schimbările climatice. Participanții au avut astfel de ales între un câștig personal mai mare și o contribuție la binele comun.

Rezultatele au arătat că majoritatea participanților au ales să coopereze. La nivel global, rata medie de cooperare a fost de 69%.

În același timp, oamenii au subestimat puternic disponibilitatea celorlalți de a coopera. Respondenții au crezut, în medie, că doar 47% dintre ceilalți participanți vor alege varianta cooperării.

Această percepție pesimistă a fost observată în 124 dintre cele 125 de țări analizate, ceea ce arată că fenomenul este aproape universal.

„Rezultatele noastre transmit un mesaj încurajator: suntem o specie mai cooperantă decât credem”, au concluzionat cercetătorii.