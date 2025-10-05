Urs semnalat într-o localitate din Dâmbovița: Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Autoritățile au intervenit de urgență, iar populația a fost avertizată prin sistemul RO-Alert.

Duminică seara, în jurul orei 21:48, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița a fost sesizat cu privire la prezența unui animal sălbatic, posibil urs, în comuna Moțăieni, satul Cucuteni.

La fața locului acționează un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Fieni și un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, pentru monitorizarea situației și prevenirea unor incidente.

Pentru siguranța cetățenilor din zonă, a fost emis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, prin care oamenii au fost îndemnați să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale.

„Pentru evitarea unor situații care vă pot pune viața în pericol, accesați platforma Fii Pregătit și respectați recomandările autorităților”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.