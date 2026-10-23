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Vești proaste despre termoficare de la Ciucu: La iarnă pot să apară probleme, vor mai fi încă 15-20 de ani, să nu-i mai mințim pe oameni

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat că la iarnă ar putea fi noi probleme cu sistemul de termoficare din București. De asemenea, Ciucu a spus că probleme vor mai fi încă 15-20 de ani. Să nu-i mai mințim pe oameni, a transmis Ciprian Ciucu.
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23 oct. 2026, 19:29, Politic
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Declarațiile au fost făcute vineri seara în cadrul unui interviu acordat postului Digi 24. Primarul general al Capitalei a avertizat că sistemul de termoficare se va confrunta cu probleme în următoarea iarnă.

„În această iarnă pot să apară probleme”, a spus primarul Ciprian Ciucu adăugând că acestea pot fi provocate de rețelele vechi și de compania Elcen care ar putea avea probleme în menținerea apei la temperatura optimă

Ciucu:Probleme vor mai fi încă 15-20 de an

Primarul i-a avertizat pe bucureșteni că probleme vor fi și în viitorul mai îndepărtat.

„Probleme vor mai fi încă 15-20 de ani. Să nu-i mai mințim pe oameni (…) Lucrări tot vor fi (…) cine spune că se poate rezolva rapid minte pur și simplu”, a explicat Ciprian Ciucu.

În plus, primarul a declarat că peste 20 de ani ar putea fi nevoie de intervenții la sistemele modernizate în prezent. Singura veste bună este că facturile bucureștenilor pentru căldură și apă caldă vor rămâne neschimbate cel puțin la iarnă.

Termoenergetica va lăsa fără apă caldă 166 de blocuri timp de cinci zile

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat vineri întreruperea temporară a furnizării agentului termic în Sectorul 4 al Capitalei. Lucrările de modernizare a rețelei vor necesita oprirea alimentării a 17 puncte termice, care deservesc aproximativ 166 de blocuri.

Lucrările vor începe luni, 26 octombrie, și se vor desfășura până vineri, 30 octombrie, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu.

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