Ziua internațională a educației: Tinerii, motorul transformării sistemelor de învățământ

Ziua internațională a educației se celebrează anual pe 24 ianuarie, potrivit Rezoluției adoptate de Adunarea Generală a ONU la 3 decembrie 2018, relatează www.un.org și https://en.unesco.org.

Această inițiativă a venit ca un răspuns global la nevoia de a recunoaște cât de importantă este educația ca drept fundamental al omului și ca motor al dezvoltării durabile.

Rezoluția 73/25, intitulată „Ziua internațională a educației”, a fost adoptată de Nigeria și alte 58 de state membre, prin care s-a demonstrat voința politică de a sprijini acțiuni pentru o educație incluzivă, echitabilă și de calitate pentru toți.

Potrivit ONU, fără o educație solidă și accesibilă tuturor, statele nu pot atinge egalitatea de gen și nu pot elimina ciclul sărăciei care afectează milioane de copii, tineri și adulți neșcolarizați.

În cadrul Reuniunii globale a educației, desfășurată între 3 și 5 decembrie 2018, comunitatea internațională a vorbit despre rolul educației în construirea unor societăți durabile și prospere.

Educația contribuie direct la atingerea tuturor celorlalte obiective de dezvoltare durabilă, iar UNESCO, ca agenție specializată a ONU pentru educație, a convocat această primă reuniune globală de la adoptarea Agendei 2030: „Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”.

Agenda 2030 include informații despre importanța garantării unei educații de calitate pentru toți.

Cadrul de acțiune Educație 2030 evidențiază faptul că profesorii sunt elemente esențiale pentru realizarea unei educații echitabile. Pentru atingerea obiectivului, nu este suficientă doar creșterea numărului de cadre didactice calificate, ci și motivarea acestora prin recunoașterea muncii lor.

Se estimează că până în 2030 vor fi necesare aproximativ trei milioane de cadre didactice suplimentare pentru învățământul primar universal și cinci milioane de profesori pentru învățământul secundar general.

Tema din 2026 a Zilei internaționale a educației, „Puterea tinerilor în co-crearea educației”, pune accent pe participarea activă a tinerilor în definirea și transformarea educației.

UNESCO atrage atenția că viitorul educației nu poate fi construit fără implicarea lor directă. Tinerii sub 30 de ani reprezintă mai mult de jumătate din populația globală și constituie „o forță motrice pentru dezvoltare durabilă, inovație și transformare socială”.

În ciuda acestui potențial, aceștia continuă să fie afectați disproporționat de sărăcie, inegalitate și acces limitat la educație de calitate sau la locuri de muncă decente.

Transformările accelerate generate de revoluția tehnologică cer o regândire completă a sistemelor de educație, iar tinerii trebuie să fie parte activă a acestui proces.

„Atunci când vine vorba de modelarea viitorului educației, tinerii au un rol special de jucat: ei sunt beneficiarii programelor educaționale, iar viitorul lor depinde de acestea”, afirmă UNESCO.

În acest context, participarea lor nu mai este doar opțională, ci esențială pentru importanța sistemelor de învățământ.

Ziua internațională a educației are o tradiție care începe în 1994, odată cu Ziua profesorului, sărbătorită pe 5 octombrie. În România, Ziua educației este separată de Ziua învățătorului, marcată pe 5 iunie, începând cu anul 2013.

Prin această zi, organizațiile internaționale și statele membre vor să transmită că educația este baza unei lumi mai echitabile, iar tinerii nu trebuie doar să participe la programe, ci să devină co-creatori ai viitorului școlar și societal.