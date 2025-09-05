5 membri ai echipei naționale de fotbal sub 21 ani a Luxemburgului, la spital în urma unui accident

Echipa de fotbal sub 21 de ani a Luxemburgului era în drum spre un meci de calificare la Euro 2027 în Franța.

Cinci fotbaliști au ajuns la spital, au anunțat federațiile de fotbal ale celor două țări.

Persoanele au fost externate după ce au primit îngrijiri medicale, a declarat Federația de Fotbal din Luxemburg.

Incidentul s-a produs între Lorient și Pontivy, în vestul Franței, după ce vehiculul a intrat într-un șanț în urma indisponibilității șoferului, a declarat compania de transport, conform The Score.

„Le transmitem tot sprijinul nostru și sperăm într-o recuperare rapidă a membrilor delegației luxemburgheze care au fost răniți și șocați, precum și a șoferului autobuzului”, a declarat președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo.

Meciul, programat pentru vineri, se va juca pe 3 octombrie anul viitor.

Autobuzul se deplasa de la stadion la hotelul echipei luxemburgheze după o sesiune de antrenament.

„Șoferul autobuzului, în vârstă de 53 de ani, lucrează de nouă ani în această funcție și nu are antecedente de accidente rutiere”, a declarat compania.

„Cele mai recente teste medicale ale sale erau în regulă”, a adăugat aceasta, precizând că testele de alcoolemie și de droguri au dat rezultate negative, iar vehiculul pe care îl conducea a trecut inspecția tehnică în iulie 2025.