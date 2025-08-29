Alcaraz avansează în runda a patra a US Open, Rybakina elimină pe Răducanu

Spaniolul Carlos Alcaraz, cap de serie numărul doi, s-a calificat vineri în turul patru al US Open după ce l-a învins cu 6-2, 6-4, 6-0 pe italianul Luciano Darderi, cap de serie numărul 32, într-un meci disputat pe stadionul Arthur Ashe.

Victoria lui Alcaraz, obținută în 1 oră și 44 de minute, îl trimite pe campionul US Open 2022 într-o întâlnire duminică cu francezul Arthur Rinderknech, care l-a învins pe compatriotul său Benjamin Bonzi cu 4-6, 6-3, 6-3, 6-2, anunță AFP.

„Alcaraz: „Nu sunt o persoană matinală”

Câștigătorul a cinci titluri de Grand Slam a recunoscut că a fost nervos din cauza startului devreme, la ora 11:30 ora locală.

„Nu sunt o persoană matinală, așa că mi-e greu să mă trezesc dimineața”, a declarat Alcaraz.

„Am jucat un tenis excelent, am avut o performanță bună, așa că sunt mândru de asta”.

Alcaraz a avut nevoie de o pauză medicală în timp ce conducea cu 5-4 în setul al doilea pentru a-și trata genunchiul drept, dar a declarat ulterior că nu are probleme cu accidentările.

Răducanu: „Mi-a fost foarte greu să prind ritmul în meci”

În turneul feminin, kazaha Elena Rybakina, cap de serie numărul 9, a eliminat-o pe britanica Emma Răducanu, câștigătoarea ediției 2021, cu scorul 6-1, 6-2.

„Cred că Elena a jucat foarte bine și mi-a fost foarte greu să prind ritmul în meci”, a declarat Răducanu despre campioana de la Wimbledon din 2022.

Următoarele meciuri de Grand Slam

Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani și cap de serie numărul șapte, îl va înfrunta pe britanicul Cameron Norrie în sesiunea de seară.

Legenda sârbă urmărește să câștige al 25-lea titlu de Grand Slam la New York, unde a triumfat de patru ori.

În turneul feminin, numărul unu mondial Aryna Sabalenka o va înfrunta pe canadiana Leylah Fernandez, cap de serie numărul 31, pe stadionul Louis Armstrong.

Sabalenka își propune să devină prima femeie care apără cu succes titlul la US Open de când Serena Williams a câștigat trei titluri consecutive în 2012, 2013 și 2014.