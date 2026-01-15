Prima pagină » Sport » Alcaraz și Sinner, lăudați de Federer înainte de Australian Open

Roger Federer a lăudat rivalitatea dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, în timp ce legendarul tenismen elvețian revine la Australian Open pentru prima dată de la retragerea sa din 2022.
Alcaraz și Sinner, lăudați de Federer înainte de Australian Open
Iulian Moşneagu
15 ian. 2026, 11:15, Sport

Federer va fi capul de afiș al ceremoniei de deschidere la Australian Open, participând la un meci demonstrativ de dublu alături de Andre Agassi, Patrick Rafter și Lleyton Hewitt.

Rivalitatea dintre Alcaraz și Sinner este una extraordinară”, a spus Federer, conform The Guardian.

El a amintit și de finala de la Roland Garros din 2025, considerată una dintre cele mai spectaculoase confruntări din istoria recentă a sportului.

„Cred că finala de la Roland Garros a fost ireală. Meciul, chiar dacă nu era neapărat nevoie, a fost minunat că l-am avut. Pentru un moment, lumea sportului s-a oprit și a urmărit ce se întâmpla la Paris, în acel al cincilea set epic. Se putea termina mai repede pentru Jannik, iar apoi, dintr-odată, s-a încheiat într-un mod nebunesc. A fost poate unul dintre cele mai mari meciuri”, a declarat Federer.

Progresul lor din ultimii ani este extraordinar. M-am antrenat puțin cu amândoi și lovesc mingea incredibil. Au încă mult de arătat. Sper doar să nu aibă probleme cu accidentările”, a mai spus Federer, care a câștigat de șase ori Australian Open.

Alcaraz îl va întâlni pe australianul Adam Walton în primul tur la Melbourne, iar Sinner va juca împotriva francezului Hugo Gaston.

Alcaraz, liderul mondial, poate deveni la 22 de ani cel mai tânăr jucător care câștigă toate cele patru turnee de Grand Slam. Australian Open este singurul turneu major pe care nu l-a câștigat încă.

Sinner încearcă să obțină al treilea titlu consecutiv la Melbourne.

