Anglia 0– 0 Argentina, în semifinalele Cupei Mondiale. Meci dur, ocazii puține. Primul meci din istorie în care nu s-a înregistrat niciun șut în primele 30 de minute

Finalul primei reprize

Minutul 45+3: Anglia – Argentina 0-0. Leandro Paredes ridică periculos piciorul într-un duel cu Reece James, dar arbitrul acordă doar lovitură liberă, fără să arate cartonașul galben.

Minutul 45: Prima repriză este prelungită cu trei minute.

Minutul 42: Primul cartonaș galben pentru Argentina. Lisandro Martínez îl trage de tricou pe Morgan Rogers și oprește un contraatac periculos al Angliei.

UPDATE Min 40. Au apărut primele ocazii.

UPDATE Min 30 Meciul Anglia – Argentina este primul meci din istoria Cupei Mondiale (din 1966 încoace) în care nu s-a înregistrat niciun șut în primele 30 de minute.

De altfel, recordul anterior pentru cea mai lungă perioadă fără șuturi îl deținea ultimul meci al Angliei împotriva Norvegiei (min. 29).

Minutul 25: Anglia – Argentina 0-0. Pauză de hidratare la Atlanta, după un început de meci foarte fragmentat. În primele 25 de minute nu s-a înregistrat niciun șut spre poartă.

Minutul 25: Messi execută un corner pentru Argentina, dar arbitrul fluieră imediat un fault comis de Giuliano Simeone asupra portarului Jordan Pickford.

Minutul 23: Mac Allister rămâne la pământ după o intervenție a lui Jude Bellingham. Jocul este din nou întrerupt, iar Argentina beneficiază de o lovitură liberă.

Minutul 20: Prima acțiune mai periculoasă a Angliei. Harry Kane îl găsește pe Morgan Rogers în partea dreaptă, acesta combină cu Reece James, însă centrarea fundașului este slabă și ajunge în brațele lui Emiliano Martinez.

Minutul 18: Djed Spence pătrunde din nou pe flancul stâng, dar Enzo Fernandez revine și respinge mingea în afara terenului. Fundașii laterali ai Angliei joacă foarte avansat.

Minutul 15: Anthony Gordon primește mingea după o acțiune bună a lui Spence și pătrunde spre poartă, dar ezită să șuteze și este blocat de defensiva Argentinei.

Minutul 13: Elliot Anderson continuă duelurile dure de la mijlocul terenului. Mijlocașul englez este faultat de Paredes, îl ține apoi pe Enzo Fernandez, iar arbitrul se limitează la un avertisment verbal.

Minutul 11: Gordon ajunge la o minge dificilă în apropierea liniei de fund și centrează în careu, însă Rogers este singurul jucător englez venit la finalizare, iar Emiliano Martinez reține fără probleme.

Minutul 10: Elliot Anderson îl faultează pe Enzo Fernandez în zona centrală. Partida rămâne tensionată și fragmentată, cu numeroase contacte și intervenții ale arbitrului.

Minutul 10: Anglia – Argentina 0-0. Partida a început într-o atmosferă extrem de tensionată, cu dueluri dure la mijlocul terenului. Elliot Anderson a fost implicat în aproape toate fazele importante ale debutului și a intrat în conflict atât cu Giuliano Simeone, cât și cu Enzo Fernandez. Jude Bellingham s-a contrat inclusiv cu Lionel Messi, după un fault dur asupra colegului său.

Minutul 3 Intrară dure în începutul meciului. Arbitrul american va avea un meci dificil.

A început meciul

Echipele de start

Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a efectuat trei schimbări față de echipa care a învins Norvegia în sferturile de finală. Reece James, Djed Spence și Morgan Rogers au fost titularizați în locul lui Ezri Konsa, Nico O’Reilly și Bukayo Saka.

Anglia: Pickford – Reece James, Stones, Guéhi, Djed Spence – Elliot Anderson, Declan Rice – Morgan Rogers, Bellingham, Anthony Gordon – Harry Kane.

Rezerve: D. Henderson, Trafford, Konsa, O’Reilly, Chalobah, Burn, Mainoo, Eze, Saka, Rashford, Watkins, Madueke, Toney.

Lionel Scaloni a pregătit la rândul său o surpriză, lăsându-l pe Rodrigo De Paul pe banca de rezerve și titularizându-l pe Giuliano Simeone. Lionel Messi și Julian Alvarez formează cuplul ofensiv al campioanei mondiale.

Argentina: Emiliano Martinez – Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez – Messi, Julian Alvarez.

Rezerve: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Nico Gonzalez, Almada, Nico Paz, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez.

Partida este transmisă în România de Antena 1 și AntenaPLAY. Învingătoarea o va întâlni duminică pe Spania, care a trecut cu 2-0 de Franța în prima semifinală. Echipa învinsă la Atlanta va juca împotriva francezilor în finala mică.

Un nou capitol al unei rivalități istorice

Anglia – Argentina este unul dintre marile dueluri ale istoriei Cupei Mondiale. Cele două reprezentative s-au întâlnit de cinci ori până acum la turneul final, în 1962, 1966, 1986, 1998 și 2002.

Englezii s-au impus în 1962 și 1966, înainte ca Diego Maradona să decidă celebrul sfert de finală din 1986 prin golul marcat cu „Mâna lui Dumnezeu” și una dintre cele mai spectaculoase reușite din istoria competiției.

Argentina a eliminat Anglia la loviturile de departajare în optimile Mondialului din 1998, într-un meci rămas în istorie și pentru eliminarea lui David Beckham. Englezii și-au luat revanșa în 2002, când au câștigat cu 1-0, prin penalty-ul transformat chiar de Beckham.

Confruntarea de la Atlanta este primul duel direct dintre cele două naționale după 21 de ani. În total, Anglia a câștigat șase dintre cele 14 partide disputate împotriva Argentinei, cinci s-au încheiat la egalitate, iar sud-americanii s-au impus de trei ori.

Anglia visează la prima finală după 60 de ani

Naționala pregătită de Thomas Tuchel încearcă să ajungă pentru a doua oară în istorie în finala Cupei Mondiale. Singura calificare precedentă a venit în 1966, când Anglia a cucerit trofeul pe teren propriu.

Englezii au trecut în fazele eliminatorii de RD Congo, scor 2-1, Mexic, scor 3-2, și Norvegia, scor 2-1 după prelungiri. Harry Kane și Jude Bellingham au marcat împreună 12 dintre cele 13 goluri înscrise de Anglia la acest turneu, fiecare având câte șase reușite.

Tuchel a declarat înaintea semifinalei că jucătorii săi nu trebuie să fie apăsați de istoria confruntărilor cu Argentina și că obiectivul Angliei este să își impună propriul stil.

„Respectăm adversarul, dar nu intrăm în evenimentele istorice și nu facem meciul mai mare decât este. Este deja un meci uriaș și o ocazie uriașă”, a afirmat selecționerul englez.

Messi, în fața unui nou record

Argentina încearcă să ajungă în a doua finală consecutivă și să devină prima națională care își apără titlul mondial după Brazilia, în 1962.

Campioana mondială a eliminat în fazele eliminatorii Capul Verde, scor 3-2, Egiptul, scor 3-2, și Elveția, scor 3-1 după prelungiri.

La 39 de ani, Lionel Messi participă la al șaselea său Campionat Mondial și întâlnește pentru prima dată în carieră naționala Angliei. Portarul Jordan Pickford se află, de asemenea, la primul duel direct cu starul argentinian.

Selecționerul Lionel Scaloni a încercat să reducă tensiunea din jurul rivalității dintre cele două țări.

„Este un meci de fotbal. Atât. Nu există nimic mai mult. Vom întâlni o echipă națională mare, care are un antrenor pe care îl apreciez și îl admir foarte mult”, a declarat Scaloni.