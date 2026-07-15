Anglia – Argentina, în semifinalele Cupei Mondiale. Messi, Kane și Bellingham se luptă pentru un loc în marea finală

Echipele de start

Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a efectuat trei schimbări față de echipa care a învins Norvegia în sferturile de finală. Reece James, Djed Spence și Morgan Rogers au fost titularizați în locul lui Ezri Konsa, Nico O’Reilly și Bukayo Saka.

Anglia: Pickford – Reece James, Stones, Guéhi, Djed Spence – Elliot Anderson, Declan Rice – Morgan Rogers, Bellingham, Anthony Gordon – Harry Kane.

Rezerve: D. Henderson, Trafford, Konsa, O’Reilly, Chalobah, Burn, Mainoo, Eze, Saka, Rashford, Watkins, Madueke, Toney.

Lionel Scaloni a pregătit la rândul său o surpriză, lăsându-l pe Rodrigo De Paul pe banca de rezerve și titularizându-l pe Giuliano Simeone. Lionel Messi și Julian Alvarez formează cuplul ofensiv al campioanei mondiale.

Argentina: Emiliano Martinez – Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez – Messi, Julian Alvarez.

Rezerve: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Nico Gonzalez, Almada, Nico Paz, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez.

Partida este transmisă în România de Antena 1 și AntenaPLAY. Învingătoarea o va întâlni duminică pe Spania, care a trecut cu 2-0 de Franța în prima semifinală. Echipa învinsă la Atlanta va juca împotriva francezilor în finala mică.

Un nou capitol al unei rivalități istorice

Anglia – Argentina este unul dintre marile dueluri ale istoriei Cupei Mondiale. Cele două reprezentative s-au întâlnit de cinci ori până acum la turneul final, în 1962, 1966, 1986, 1998 și 2002.

Englezii s-au impus în 1962 și 1966, înainte ca Diego Maradona să decidă celebrul sfert de finală din 1986 prin golul marcat cu „Mâna lui Dumnezeu” și una dintre cele mai spectaculoase reușite din istoria competiției.

Argentina a eliminat Anglia la loviturile de departajare în optimile Mondialului din 1998, într-un meci rămas în istorie și pentru eliminarea lui David Beckham. Englezii și-au luat revanșa în 2002, când au câștigat cu 1-0, prin penalty-ul transformat chiar de Beckham.

Confruntarea de la Atlanta este primul duel direct dintre cele două naționale după 21 de ani. În total, Anglia a câștigat șase dintre cele 14 partide disputate împotriva Argentinei, cinci s-au încheiat la egalitate, iar sud-americanii s-au impus de trei ori.

Anglia visează la prima finală după 60 de ani

Naționala pregătită de Thomas Tuchel încearcă să ajungă pentru a doua oară în istorie în finala Cupei Mondiale. Singura calificare precedentă a venit în 1966, când Anglia a cucerit trofeul pe teren propriu.

Englezii au trecut în fazele eliminatorii de RD Congo, scor 2-1, Mexic, scor 3-2, și Norvegia, scor 2-1 după prelungiri. Harry Kane și Jude Bellingham au marcat împreună 12 dintre cele 13 goluri înscrise de Anglia la acest turneu, fiecare având câte șase reușite.

Tuchel a declarat înaintea semifinalei că jucătorii săi nu trebuie să fie apăsați de istoria confruntărilor cu Argentina și că obiectivul Angliei este să își impună propriul stil.

„Respectăm adversarul, dar nu intrăm în evenimentele istorice și nu facem meciul mai mare decât este. Este deja un meci uriaș și o ocazie uriașă”, a afirmat selecționerul englez.

Messi, în fața unui nou record

Argentina încearcă să ajungă în a doua finală consecutivă și să devină prima națională care își apără titlul mondial după Brazilia, în 1962.

Campioana mondială a eliminat în fazele eliminatorii Capul Verde, scor 3-2, Egiptul, scor 3-2, și Elveția, scor 3-1 după prelungiri.

La 39 de ani, Lionel Messi participă la al șaselea său Campionat Mondial și întâlnește pentru prima dată în carieră naționala Angliei. Portarul Jordan Pickford se află, de asemenea, la primul duel direct cu starul argentinian.

Selecționerul Lionel Scaloni a încercat să reducă tensiunea din jurul rivalității dintre cele două țări.

„Este un meci de fotbal. Atât. Nu există nimic mai mult. Vom întâlni o echipă națională mare, care are un antrenor pe care îl apreciez și îl admir foarte mult”, a declarat Scaloni.