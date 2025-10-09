Baschet. Sepsi Sfântu Gheorghe, învinsă clar la debutul în EuroCup, de Kangoeroes Mechelen

Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe, campioana României la baschet feminin, a suferit o înfrângere severă în deplasare, scor 55–91, pe terenul echipei belgiene Kangoeroes Basket Mechelen, în primul meci din sezonul regulat al EuroCup Women 2025/26, disputat joi seară, la Winketkaai, Mechelen.

Formația belgiană a condus de la un capăt la altul al partidei, câștigând toate cele patru sferturi: 22–18, 20–15, 31–12, 18–10. Diferența clară a fost vizibilă mai ales în sfertul al treilea, când Mechelen a reușit un parțial devastator de 31–12, rupând definitiv echilibrul.

Belgiencele au avut un procentaj excelent la aruncări: 53% față de doar 33% pentru Sepsi, marcând jumătate dintre tentativele de la distanță și aproape 87% de la linia de libere.

Pentru gazde, Javyn Nicholson a fost cea mai bună jucătoare de pe teren, cu un indice de eficiență de 26, fiind urmată de Fanni Szabó, lidera echipei Sepsi, cu 13 unități la eficiență.

Kangoeroes a avut o ofensivă echilibrată și un joc colectiv solid, în timp ce echipa din Sfântu Gheorghe a suferit la capitolul precizie, mai ales din spatele arcului de 3 puncte (doar 19,4%).

Alte date statistice:

Cel mai mare avans: Mechelen +40 puncte

Cea mai lungă serie de puncte: 10–0 pentru gazde

Timp în avantaj: Mechelen – 37 minute și 51 secunde / Sepsi – 1 minut și 9 secunde

Cealaltă echipă românească din competiție, Rapid București a câștigat cu echipa slovacă Piestanske Cajky, pe teren propriu, scor 69-51 (18-22, 18-9, 18-14, 15-6). Miroslava Mistinova a fost principala jucătoare a Rapidului, cu 12 puncte marcate, 8 recuperări și 3 intercepții, pentru un coeficient de eficiență de 14.