Campioana Farul Constanța remizează pe terenul Politehnicii Timișoara, în duelul primelor clasate din Superliga feminină de fotbal

Gazdele au deschis scorul în minutul 25, prin Dovîncescu, după o greșeală în defensiva formației constănțene. Farul Constanța a restabilit egalitatea în prelungirile partidei.

Botojel a transformat o lovitură de la 11 metri, în minutul 90+1, stabilind scorul final.

Echipele s-au prezentat în următoarea formulă:

Farul Constanța: 99. Lilian Onyango, 2. Andra Mihăescu, 18. Antonia Bratu, 6. Ana Maria Stanciu (C), 30. Violeta Bogos (28. Jeaqueline Craiovan 56’), 24. Maria Cristea (4. Cristina Botojel 46’), 23. Ioana Stancu, 11. Claudia Chiper (9. Denysa Pînzariu 76’), 27. Nikoleta Boycheva, 44. Ioana Bălăceanu, 14. Dimitra Ivanova (77. Tabita Croitoru).

Politehnica Timișoara: 30. Cosmina Roșu, 77. Anda Jivan, 17. Nadejda Colesnicenco, 26. Denisa Heisu, 22. Bianca Corsei, 10. Nikoleta Kurja (c), 8. Aida Bucșa, 9. Laura Rus, 16. Bianca Ienovan (14. Octavia Pîrșe 31′, 6. Tania Noje 64′), 13. Ariana Marin, 11. Ariana Bucșa (25. Dana Cioablă 80′).

În urma acestui rezultat, Farul Constanța rămâne pe primul loc în clasament, cu 40 de puncte, fiind singura formație fără înfrângere.

Politehnica Timișoara rămâne la șase puncte în urma constănțencelor, pe locul secund..

Csikszereda Miercurea Ciuc și Olimpia Cluj ocupă următoarele poziții, cu câte 32 de puncte fiecare.