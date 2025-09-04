CFR Cluj dă lovitura pe piața transferurilor: Kurt Zouma, oficial în Gruia

„CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj.

Kurt Zouma (30 de ani) are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel.

Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, echipă cu care a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015 și 2017. Tot cu londonezii a cucerit și Champions League (2021), Supercupa Europei (2021) și EFL Cup (2015).

Ulterior, fundașul francez a jucat 103 meciuri pentru West Ham United, alături de care a câștigat Conference League în 2023. În Anglia a mai evoluat pentru Everton și Stoke City.

În Franța, Zouma a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013.

În sezonul precedent, noul fundaș al CFR Cluj a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah.

Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât pentru reprezentativele de tineret, cu care a cucerit Campionatul Mondial U20 în 2013, cât și pentru selecționata de seniori, unde are 11 apariții și un gol marcat.

Pe site-ul de specialitate Transfermarkt, Kurt Zouma este cotat la 10 milioane de euro.