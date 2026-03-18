CSO Voluntari, eliminată de Galatasaray Istanbul în semifinalele CEV Cup la volei feminin

Echipa din Turcia s-a impus fără drept de apel, câștigând seturile cu 25-13, 25-10 și 25-8. Partida găzduită de CSO Voluntari la Sala Polivalentă din București a durat doar 64 de minute.

Formația oaspete a controlat autoritar jocul la toate capitolele, având o eficiență superioară în atac și blocaj.

Cea mai bună marcatoare a meciului a fost vedeta franceză a echipei turce, Myriam Fatime Sylla, cu 15 puncte.

De la Galatasaray, Alexia Căruțașu a fost a doua marcatoare, cu 12 puncte, dintre care 4 ași (capitol la care a fost lider al meciului).

Căruțașu este jucătoare de origine română, fiind fiica fostului mare baschetbalist Virgil Căruțașu, însă reprezintă acum Turcia.

De altfel, Căruțașu s-a remarcat și la serviciu, fiind cea mai eficientă jucătoare la acest capitol.

Pentru CSO Voluntari, Hannah Duchesneau a fost principala realizatoare, cu 7 puncte.

Nikola Radosova a adăugat 6 puncte, iar Nicole Van De Vosse – 5 puncte.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Dresdner SC (Germania) și Chieri ’76 (Italia). Echipa italiană a câștigat manșa tur, pe terenul germancelor, cu 3-2.