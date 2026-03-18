CSO Voluntari, eliminată de Galatasaray Istanbul în semifinalele CEV Cup la volei feminin

CSO Voluntari a suferit o înfrângere clară pe teren propriu, miercuri seară, în manșa retur din semifinalele CEV Cup la volei feminin, cu Galatasaray Istanbul, părăsind competiția după ce pierduse și manșa tur, tot în minimum de seturi.
sursă foto: CEV
Petre Apostol
18 mart. 2026, 20:51, Sport

Echipa din Turcia s-a impus fără drept de apel, câștigând seturile cu 25-13, 25-10 și 25-8. Partida găzduită de CSO Voluntari la Sala Polivalentă din București a durat doar 64 de minute.

Formația oaspete a controlat autoritar jocul la toate capitolele, având o eficiență superioară în atac și blocaj.

Cea mai bună marcatoare a meciului a fost vedeta franceză a echipei turce, Myriam Fatime Sylla, cu 15 puncte.

De la Galatasaray, Alexia Căruțașu a fost a doua marcatoare, cu 12 puncte, dintre care 4 ași (capitol la care a fost lider al meciului).

Căruțașu este jucătoare de origine română, fiind fiica fostului mare baschetbalist Virgil Căruțașu, însă reprezintă acum Turcia.

De altfel, Căruțașu s-a remarcat și la serviciu, fiind cea mai eficientă jucătoare la acest capitol.

Pentru CSO Voluntari, Hannah Duchesneau a fost principala realizatoare, cu 7 puncte.

Nikola Radosova a adăugat 6 puncte, iar Nicole Van De Vosse – 5 puncte.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Dresdner SC (Germania) și Chieri ’76 (Italia). Echipa italiană a câștigat manșa tur, pe terenul germancelor, cu 3-2.

