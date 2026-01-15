De la o spălătorie de rufe, la cinci Olimpiade: Povestea incredibilă a lui Lily Zhang

La vârsta de șapte ani, Lily Zhang își petrecea după-amiezile într-o spălătorie de rufe din California. Era locul în care obișnuia să vină cu toată familia, condusă de tatăl ei, profesor de matematică la Universitatea Stanford. Acolo exista o masă de tenis de masă, iar jocul ocazional s-a transformat rapid într-o pasiune puternică, scrie CNN.

„Părinții mei provin din China, unde tenisul de masă este aproape un sport național. Pentru mine era doar o joacă”, a declarat Zhang pentru CNN. Totul s-a schimbat după ce a vizitat un club local, experiență care i-a deschis perspectiva asupra sportului.

Un talent timpuriu și o ascensiune rapidă

Progresul ei a fost vizibil încă din primii ani. La doar 12 ani, Lily era deja parte din echipa națională de juniori a SUA, iar curând avea să intre în lotul de seniori. În 2012, la Londra, a devenit cea mai tânără jucătoare americană de tenis de masă prezentă la Jocurile Olimpice.

„Mă tot întrebam: «Cum am ajuns aici?»”, își amintește ea, evocând momentul ceremoniei de deschidere, când se afla între Serena Williams și Kobe Bryant.

În 2014, la Jocurile Olimpice de Tineret din China, Zhang a obținut medalia de bronz – performanță fără precedent pentru SUA la această disciplină. Deși inițial plănuia să se dedice studiilor după participarea la Olimpiadă, dragostea pentru tenisul de masă a readus-o în competiții: Rio, Tokyo și Paris. La ediția din 2024, a ajuns până în optimile de finală, cel mai bun rezultat al carierei sale.

Sprijinul din viața personală

În afara arenei sportive, Lily formează un cuplu cu Jessie Xiao, partenera sa de viață și una dintre cele mai importante susținătoare. Relația lor este un simbol al vizibilității în comunitatea LGBTQ+. Xiao joacă uneori rolul de antrenor improvizat, într-un sport care se confruntă cu lipsa fondurilor în SUA.

„Fără sprijinul ei, nu aș fi ajuns aici”, recunoaște Zhang.

La 29 de ani, Lily este o figură de referință în noua ligă Major League Table Tennis. În 2023, a devenit prima femeie clasată pe locul 1 în ierarhia de putere a competiției, fiind totodată singura jucătoare prezentă în top 10 – un moment semnificativ într-un sport dominat de bărbați.

Lily Zhang privește către Los Angeles 2028

Următorul obiectiv major este participarea la Jocurile Olimpice din Los Angeles. Pentru Zhang, ar fi un final perfect de drum: o competiție „acasă”, la doar câțiva pași de locul unde a descoperit tenisul de masă.

„Încerc să trăiesc fiecare zi și să mă bucur de joc. Atunci când m-am concentrat doar pe rezultate, am uitat de ce am început”, spune ea.