Derbi în play-off-ul Superligii. Primele două clasate, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, joacă luni seara

Etapa a patra din play-off se va încheia pe Cluj Arena, acolo unde cele două cluburi studențești din Cluj-Napoca și Craiova se vor duela într-o confruntare de gală, în joc fiind prima poziție din clasament, scrie LPF în avancronica partidei.

Clujenii s-au impus în runda precedentă, 2-1 în Giulești, și au ajuns la șapte succese la rând în campionat, aceasta fiind cea mai lungă serie cu victorii din istoria clubului în SuperLigă.

De cealaltă parte, oltenii au pierdut pe prima scenă doar un meci dintre precedentele 10 disputate în deplasare, în 1 februarie 2026, Farul – Universitatea Craiova 4-1, în rest au cinci victorii și patru rezultate de egalitate.

După anul 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de zece ori, de patru ori s-au impus craiovenii, un joc a fost câștigat de clujeni, iar alte cinci meciuri s-au terminat la egalitate.

Antrenorul Cristiano Bergodi a condus-o pe Universitatea Craiova în 2020, când a fost la doar câteva zeci de minute de câştigarea titlului (ediţia 2019-2020) cu gruparea alb-albastră.